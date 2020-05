Ángel Zaldívar amenaza con regresar a Chivas para ser titular

El delantero mexicano ansía su revancha en el Rebaño Sagrado.

Hace año y medio, Ángel Zaldívar salió inesperadamente de , pese a haber sido una de las piezas clave en la exitosa gestión de Matías Almeyda. Ahora, el Chelo terminará su préstamo con , debiendo regresar al Rebaño Sagrado.

En entrevista con Récord, el mexicano de 26 años contó que desea recuperar su puesto como titular en el Guadalajara: “Sí claro, estoy listo. Me siento preparado y con toda la confianza de serlo. La realidad es que todavía no sé, aunque mi carta le pertenece a Chivas, me falta hablar con la directiva", aseguró.

Respecto a cómo califica su presente, el Chelo dijo estar en gran forma y listo para triunfar vestido de Rojiblanco: "Hoy en día me siento en mi mejor momento, con ganas de conseguir más títulos. A lo mejor me tocó salir de Chivas, pero tenía la misma hambre cuando llegué a , también gané títulos ahí, cuando llegué a Puebla con el hambre de trascender, estaba haciendo las cosas bien hasta que se paró el torneo", dijo.

Más equipos

A lo largo de las últimas semanas, el nombre de Zaldívar Caviedes ha sido vinculado con y . En caso de regresar al Rebaño no tendría fácil la competencia por la titularidad, recordando la presencia de José Juan Macías, Alexis Vega y Oribe Peralta.