Ángel Torres monta en cólera contra la lista propuesta por la RFEF

El presidente del Getafe dice que la RFEF "ha mentido" y "no tiene competencia para hacer lo que ha hecho"

Angel Torres, presidente del , ha montado en cólera. En entrevista concedida a "El Transistor" de Onda Cero cargó contra la decisión de la RFEF de apartar de la al Getafe. "No entiende nadie lo que ha hecho la Federación porque nadie le ha pedido opinión. El presidente de la UEFA dijo que el país que no terminase su liga no iba a jugar en Europa", afirmó el máximo mandatario azulón. Además, añadió que "cuando me negué a viajar a Milán para jugar la me felicitaron la UEFA y el Inter; la Federación no me felicitó".

Sobre la decisión de la comisión de la RFEF, Torres explicó que no entiende el criterio aplicado: "No sé con qué interés ha hecho esto la Federación. Nadie sabe la norma. Si dos equipos terminan con los mismos puntos el primer criterio para decidir es el gol average particular... y nosotros ganamos a la ", para después atizar al organismo que preside Luis Rubiales "no tendrá otra cosa que hacer la Federación que inventarse una lista que nadie le ha pedido", dijo.

Ángel Torres ha pedido a que impugne esta decisión de la RFEF porque "la Federación ha mentido, se ha sacado de la manga algo que nadie le ha pedido" y ha añadido que "si hemos empezado un campeonato con unas normas y con un reglamento ahora no podemos cambiarlo. De la Comisión, el ha planteado que se retirara esa propuesta y creo que Lopetegui también ha votado en contra" explicó visiblemente enfadado.