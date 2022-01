Ángel Sepúlveda considera a Chivas como su peor experiencia profesional

Generalmente, llegar a uno de los equipos considerados grandes es un paso hacia adelante para los futbolistas, por todo lo que conlleva jugar en un conjunto más importante y los reflectores que esto otorga.

Sin embargo, hay un jugador que no puede decir lo mismo. Ángel Sepúlveda militó con Chivas en 2018, pasando por la entidad sin pena ni gloria y con muy pocas oportunidades.

Este fin de semana, Querétaro que es el actual equipo de Ángel se medirá con el Guadalajara, con el delantero mexicano como una de las figuras de su equipo y con sed de revancha.

Sepúlveda consideró a Chivas como su peor experiencia profesional: “No quería decirlo, pero sí, sencillamente porque no lo disfruté, no fui feliz, no me dieron los minutos que merecía, no tuve el tiempo que yo entrené, que yo pelée. Era un sueño que quería cumplir y ahora ya quedó atrás", confesó para W Radio.

Por último, avaló lo que muchos jugadores han dicho: El vestidor Rojiblanco es uno de los más complicados. "Te voy a decir algo: No es el mejor vestidor, en su momento me tocaron muchos egos, ¿por qué no decirlo de esa manera? Hay presión".