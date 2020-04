Ángel Mena no descarta la posibilidad de volver a Cruz Azul

El delantero ecuatoriano tuvo palabras de elogio para la institución Celeste.

Si hay un negocio reciente del que seguramente Cruz Azul se arrepiente, es la salida de Ángel Mena. El ecuatoriano se marchó por la puerta de atrás de la Noria, llegando a León, equipo con el que ha encontrado la mejor faceta de su carrera.

En la Fiera acumula dos torneos y medio, destapándose y convirtiendo 30 goles en 53 partidos, números nada despreciables para no ser un centro delantero y opacando su paso por la Máquina, donde solo festejó ocho dianas en dos años.

El ecuatoriano tuvo una entrevista con TVC Deportes, donde entregó elogios hacia su ex equipo y abrió la posibilidad de regresar: “¿Volver a ? Es una pregunta complicada, pero claro, a quién no le gustaría estar en un equipo como ese. Es una gran institución, que le da todo al futbolista”, aseguró.

Pese a eso, también dejó claro el cariño hacia su actual club: “Me debo al León, me siento a gusto aquí y doy todo porque este equipo gane. Estoy también en una gran institución, pero obviamente uno no descarta nada. Si en algún momento hay que enfrentarse al Cruz Azul, como lo he hecho antes, haré todo porque mi equipo gane”.

A sus 32 años, el delantero ecuatoriano había sido uno de los elementos más destacados del Clausura 2020, peleando el liderato de goleo con figuras como Cabecita Rodríguez, Leo Fernández y André-Pierre Gignac.