Ángel, el mejor suplente de la década contra un Barça que le quiere

El delantero del Getafe está en el punto de mira de los azulgranas, que buscan reemplazo para Dembélé, y acapara los focos del duelo.

Ángel Rodríguez es uno de los nombres que con más fuerza suena en los últimos días. Tras varias negativas, descartes y un sinfín de operaciones fallidas, se acerca a un Barça que busca un sustituto para el lesionado Dembélé. El azulón es uno de los elegidos en ese casting azulgrana que precisamente se miden a su actual equipo, el .

Curiosamente Ángel se ha convertido en el mejor suplente de la última década en la Liga, ya que esta temporada excelsa de un Getafe en Champions ha participado en nueve tantos.

Sus siete goles y dos asistencias así lo atestiguan, en unos números estratosféricos con los que iguala a lo logrado por otro revulsivo perfecto como otro Ángel, Correa, del , en la temporada 2015-2016.

El tinerfeño saldrá motivado al encuentro – se prevé que lo haga como viene siendo habitual desde el banquillo – no solo por el hecho de su vinculación con un club tan grande como el Barça si no por intentar acabar con su particular maldición ante el .

Ángel no ha sido capaz de marcar frente a los azulgranas en sus ocho enfrentamientos, seis de Liga y dos de Copa. Ni con el , ni con el , ni con el , además de con el Getafe, ha sido capaz de celebrar un gol. Una única asistencia es su bagaje frente a los culé, precisamente la lograda en el 1-2 de la temporada pasada donde Messi y Suárez sentenciaron.