Ángel, delantero del Getafe: "Setién decidió que yo no fuera al Barcelona"

"Posiblemente Braithwaite era mejor futbolista que yo, y por eso le acabaron fichando", dijo el punta azulón, rival del Barça el sábado.

Ángel, delantero del , ha asegurado este jueves que su fichaje por el FC no se concretó porque Quique Setién así lo decidió. El punta azulón se medirá al conjunto azulgrana este sábado, en el Coliseum Alfonso Pérez y por la sexta jornada de .

Después de las lesiones de Ousmane Dembélé y de Luis Suárez, el Barcelona buscó durante la segunda parte de la campaña pasada un delantero en el mercado. Y Ángel era uno de los nombres que con más fuerza sonaba, pero finalmente llegó el danés Martin Braithwaite.

El propio Ángel reconoció a los micrófonos de la COPE que "hubo interés y conversaciones pero nunca se se llegó a concretar. No era un jugador caro y las estadísticas también estaban a mi favor. Al final no pudo ser. Los cientos de mensajes que me llegaban cuando se hablaba de mi pase al Barça. Es increíble como la gente lo siguió por los medios", recordó.

Y agregó: "Uno siente tristeza cuando pasan esas cosas, pero no pudo ser. Me cosnta que fue Setién quien tomó la decisión de que no fuera al Barça". "Posiblemente Braithwaite era mejor futbolista que yo, y por eso le acabaron fichando", explicaba.

El artículo sigue a continuación

Por otro lado, Ángel admitió que jugar con Messi "hubiera sido un sueño, porque es el mejor jugador del mundo y todo el mundo quiere estar a su lado. El sábado lo veré en el campo".

Ángel no sabe si Leo jugará, "aunque entiendo que sí, seguro que querrá hacer un gran partido, con el nuevo equipo y el nuevo entrenador. Tienen que hacer un buen año para que el aficionado vuelva a ilusionarse".