ANFP descarta suspensión del fútbol por hincha muerto a manos de Carabineros

El timonel del balompié local enfatizó en que la competencia seguirá tal cual está programada.

Este miércoles desde la ANFP se refirieron a la muerte del barrista de que fue atropellado por un carro policial, el cual arremetió contra el hincha quien era parte de los enfrentamientos que se registraron a la salida del Estadio Monumental.

Por eso es que Sebastián Moreno, Presidente de la ANFP indicó que el fútbol no se suspenderá, aludiendo que creen "que el no jugar no es la solución. Hemos demostrado que somos capaces de brindarle toda la seguridad a los asistentes".

Motivo por el cual remarcó que en este caso en particular "es fundamental el esclarecimiento de estos hechos" para así dar con los responsables del atropello.