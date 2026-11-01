¡Anfield, una fortaleza! El capitán Van Dijk exige la máxima entrega para derrotar al Arsenal en casa

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El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, pidió a sus compañeros y a la afición que dieran lo mejor de sí de principio a fin ante el Arsenal en Anfield. En sus notas para el programa del partido, Van Dijk recalcó que será necesario trabajar al máximo para prolongar la racha de cinco victorias consecutivas del Liverpool.

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Van Dijk se prepara para el cuarto partido consecutivo en casa

El Liverpool cierra este domingo por la tarde una inusual serie de cuatro partidos consecutivos en Anfield con la visita del Arsenal, rival en la lucha por el título. El equipo llega al encuentro después de clasificarse entre semana para los cuartos de final de la Copa de la Liga tras vencer al Chelsea en la tanda de penaltis.

El capitán Virgil van Dijk subrayó que los partidos contra el Arsenal siguen siendo algunas de las citas más destacadas de la temporada.

El defensa espera un duelo intenso ante el equipo de Mikel Arteta.

El capitán exige un esfuerzo incansable ante los campeones

En sus notas para el programa oficial del partido, Van Dijk explicó la mentalidad necesaria para sumar los tres puntos. «Los partidos contra el Arsenal siempre son especiales y el del domingo no será diferente. Sé que vosotros tendréis muchas ganas y nosotros también», escribió Van Dijk.

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«En la Premier League no hay tardes fáciles ni cómodas, y desde luego tampoco las hay contra el Arsenal».

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«Hay que estar concentrados desde el primer segundo, dispuestos a correr sin descanso, luchar por cada balón y ayudar a los compañeros durante más de 90 minutos», recalcó el capitán.

Van Dijk destaca la serenidad y la conexión con Anfield

Van Dijk subrayó que mantener la calma en los momentos difíciles será crucial ante la amenaza del Arsenal. «Habrá momentos, estoy seguro, en los que tendremos que sufrir sin balón, pero es importante que mantengamos la calma y nos aseguremos de mostrar nuestra calidad cuando lo tengamos», señaló Van Dijk.

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«También es importante que aprovechemos la energía que nos dais para impulsarnos».

«Cuando Anfield está en su mejor momento, nosotros también lo estamos, y viceversa», añadió.

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El Liverpool quiere mantener la racha de victorias

Tras clasificarse entre semana en la copa, el Liverpool vuelve a centrarse en la liga.

Van Dijk espera que la plantilla mantenga su solidez defensiva y su unión.

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El Liverpool se enfrentará al Arsenal este domingo por la tarde en Anfield.