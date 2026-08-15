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Anel Ahmedhodzic puede dejar el Feyenoord y regresar a Inglaterra

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A. Ahmedhodzic

El defensa del Feyenoord Anel Ahmedhodzic despierta el interés de varios clubes, entre ellos el Southampton. Así lo informa Fabrizio Romano este sábado.

En De Kuip, el defensa de 27 años tiene contrato hasta mediados de 2029. Transfermarkt valora a Ahmedhodzic en 10 millones de euros.

Hace un año, el Feyenoord pagó casi 7 millones de euros para fichar a Ahmedhodzic procedente del Sheffield United.

Ahora, el internacional bosnio, con 24 partidos con Bosnia y Herzegovina, podría regresar al Championship. El Southampton ya ha movido ficha.

Según Romano, hay varios clubes interesados en Ahmedhodzic, que parece estar perdiendo protagonismo en el Feyenoord.

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En su temporada de debut, Ahmedhodzic disputó 36 partidos con el Feyenoord. El pasado domingo, ante el Sparta, ni siquiera entró en la convocatoria.

Una salida en verano parece la mejor solución para todas las partes. Ahmedhodzic tiene un salario elevado en el Feyenoord, también debido a su pasado en Inglaterra.

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