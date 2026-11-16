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Andy Robertson es ya el jugador con más partidos con Escocia tras disputar el 103.º ante Suiza y superar a Sir Kenny Dalglish. Pero el lateral del Tottenham ha insistido en que este hito nunca se trató de él: considera a Dalglish el mejor jugador que ha dado su país y sostiene que, de haber jugado en otra época, habría establecido un récord inalcanzable.

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Robertson hace historia en San Galo

Robertson superó el récord de Dalglish el lunes por la noche al salir de titular con Escocia ante Suiza en San Galo, en su último partido de la Liga de Naciones. El jugador de 32 años había igualado el viernes, ante Macedonia del Norte, las 102 internacionalidades de Dalglish, 40 años después de que la leyenda del Liverpool disputara su último partido internacional.

Sin embargo, la noche no comenzó de la mejor manera: Suiza se fue al descanso con un 1-0 a favor después de que Lewis Ferguson introdujera el balón en su propia portería en el minuto 22.

«No se trata de mí»: el mensaje de Robertson antes de igualar a Dalglish

Antes de igualar a Dalglish el viernes, Robertson dejó claro que el protagonista de la ocasión era el hombre cuyo récord perseguía . En declaraciones a la BBC, afirmó: «No se trata de mí. Esta noche es para el mejor jugador de todos los tiempos de nuestro país y, para mí, ese siempre será Kenny».

Robertson también cree que la cifra de Dalglish habría sido inalcanzable si hubiera jugado hoy. «Ha mantenido este récord durante mucho tiempo. Se lo merece. Si hubiera jugado en otra época, probablemente habría disputado tantos partidos que nadie habría podido alcanzarlo», dijo.

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Robertson: Dalglish es posiblemente el mejor jugador de la historia de Gran Bretaña

Robertson, que llegó a conocer bien a Dalglish tras fichar por el Liverpool procedente del Hull City en 2017, fue aún más lejos en sus elogios y pidió al país que lo valore como merece. «A veces, y no lo digo como crítica, quizá como país no sabemos reconocer lo buenos que son los jugadores que tenemos», afirmó.

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«Para mí, es el mejor jugador que ha jugado con Escocia y, posiblemente, en Gran Bretaña. Tenemos que valorar a ese hombre, porque yo desde luego lo hago, mi familia también. Lo tendré presente en todo momento y no me preocupa demasiado lo mío».

¿Qué les espera a Robertson y Escocia?

Robertson, que debutó ante Polonia en 2014, ampliará su récord con cada nuevo partido que dispute.

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Antes, espera impulsar la remontada en la segunda parte en San Galo antes de regresar al Tottenham, mientras Escocia busca cerrar con buen sabor de boca la primera campaña de Sebastien Pocognoli en la Liga de Naciones.