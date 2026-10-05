Andy Carroll, exdelantero de la selección de Inglaterra y del Liverpool, reveló detalles impactantes sobre la agresión sexual que sufrió en 2019, asegurando que el suceso dejó profundas secuelas en su vida y afectó su capacidad de concentración, incluso dentro del terreno de juego.

Carroll, de 37 años, contó en su autobiografía que se despertó mientras dormía en su casa y encontró a un conocido suyo intentando agredirlo sexualmente, explicando que denunció el hecho antes de que el agresor fuera condenado y sentenciado a prisión.

El jugador añadió que el incidente lo persiguió durante años, afirmando: "Sufrí una agresión sexual. Es algo aterrador incluso de solo pensarlo, y hasta ahora solo lo sabían muy pocas personas", aclarando que dudó durante mucho tiempo antes de tomar la decisión de revelar el suceso en su libro.

Carroll explicó que lo ocurrido "afectó cada aspecto de su vida", y agregó: "Pensaba en ello a diario, lo que me dificultaba concentrarme en cualquier otra cosa, incluido el fútbol. El trauma no desapareció".

Semanas después de publicar sus confesiones, Carroll reveló al periódico The Sun la identidad del agresor, asegurando que Kevin Adams, coreógrafo y profesor de baile conocido por su participación en programas de la BBC, es la persona que lo agredió.

Adams había sido condenado ante el Tribunal de la Corona de Chelmsford en 2023 y sentenciado a prisión, además de ser inscrito en el registro de delincuentes sexuales durante 10 años y tener prohibida la entrada a la ciudad en la que reside Carroll, según informes británicos.

Carroll afirmó, tras confirmarse la identidad de Adams en los documentos judiciales accesibles al público: "Ahora que Kevin Adams ha sido identificado en los documentos judiciales como mi agresor, puedo confirmarlo. Espero poder por fin pasar esta página de mi vida, y estoy preparado para seguir adelante".

Y agregó: "Este incidente tuvo un efecto devastador en mi vida y en la de mis seres queridos", asegurando que su decisión de hablar sobre la experiencia también surgió con la esperanza de que revelarla pueda ayudar a otras personas que han pasado por experiencias similares.