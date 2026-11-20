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La leyenda ucraniana Andriy Shevchenko ha reaccionado con indignación a las acusaciones del extremo del Tottenham Mykhailo Mudryk sobre el positivo por dopaje que frenó su carrera. El exdelantero del AC Milan y del Chelsea, ahora al frente de la Asociación Ucraniana de Fútbol, ha tachado sus afirmaciones de «calumnia infundada» contra la federación nacional.

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Estalla la polémica por la sanción de Mudryk por meldonio

La disputa tiene su origen en un positivo por meldonio que mantuvo apartado de los terrenos de juego al futbolista de 25 años, cedido por el Chelsea, desde noviembre de 2024 hasta julio de 2026 . Aunque Mudryk recibió inicialmente una sanción de cuatro años, esta se levantó después de que aceptara haber infringido las normas antidopaje.

En declaraciones al canal de YouTube Guest of Gordon, Mudryk culpó al entorno de la selección nacional de su positivo , acusó a la UAF de filtrar detalles del caso y retrasar su regreso, y afirmó que Shevchenko le ofreció poco apoyo. En respuesta, el presidente de la UAF aseguró que los representantes de Mudryk habían pedido en repetidas ocasiones a la federación que encontrara a un empleado que asumiera la culpa.

Mudryk señala a la selección y Shevchenko responde

Al abordar el caso, Mudryk insistió en que la sustancia prohibida solo pudo entrar en su organismo en Ucrania. «El entorno, la situación en la selección ucraniana», dijo. «Nunca debería haber existido. Creo que aún no lo había dicho públicamente, pero lo digo ahora. Nunca había oído hablar de un fármaco como el meldonio. Es un fármaco que solo se puede conseguir en Europa del Este. Solo pudo entrar en mi cuerpo en Ucrania. En Inglaterra no existe ese fármaco».

Añadió que eso «indica que ocurrió en una concentración de la selección» y, cuando le preguntaron si culpaba al equipo nacional, respondió sin rodeos: «Sí, exactamente».

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Shevchenko rechazó rápidamente esas acusaciones. «Quiero expresar mi postura respecto a las acusaciones de Mykhailo Mudryk», dijo. «Se han hecho declaraciones contundentes sobre la UAF y la selección ucraniana. Es una calumnia infundada contra nuestra gente, que trabaja de forma honesta y profesional».

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Sobre el supuesto intento de buscar un chivo expiatorio, Shevchenko recalcó que las investigaciones oficiales exculparon a la federación. «Una propuesta así contradice nuestros principios de trabajo», dijo. «Las acusaciones formuladas por los representantes de Mykhailo no quedaron confirmadas ni respaldadas por pruebas tras numerosas investigaciones y comprobaciones. La investigación y el acuerdo definitivo con la AMA y la Federación Inglesa de Fútbol lo confirman».

Los protocolos médicos del Chelsea y las conclusiones de la AMA

Shevchenko también reveló las estrictas medidas de protección introducidas después del posible traspaso de Mudryk al Chelsea por 88 millones de libras en enero de 2023, cuando el club escribió a la UAF para solicitar que no se le administrara ningún medicamento durante sus convocatorias con la selección. «El cuerpo técnico de la selección cumplió esta petición», dijo Shevchenko. «El seleccionador Serhiy Rebrov también aceptó que dos especialistas personales de Mykhailo trabajaran con él en las concentraciones. Estas personas supervisaban su rutina y recuperación y le ayudaban con los asuntos cotidianos».

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La federación sostiene que colaboró plenamente durante toda la investigación. Shevchenko terminó con un ultimátum directo al extremo: «La UAF realizó todas las comprobaciones necesarias en este caso. Facilitamos a los representantes de Mudryk la información que solicitaron y nos mantuvimos en contacto con quienes trabajaban en el caso».

«Si Mykhailo tiene pruebas que respalden sus palabras, que las aporte. Si no existen tales pruebas, espero que retire públicamente sus acusaciones y pida disculpas a las personas cuya integridad y profesionalidad puso en duda».

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El ultimátum amenaza con abrir una brecha duradera con la selección

Una vez que la AMA y la Federación Inglesa de Fútbol han concluido el proceso disciplinario, la carga de la prueba recae ahora de lleno en Mudryk. A menos que el futbolista de 25 años presente nuevas pruebas que respalden sus afirmaciones, se enfrenta a una disyuntiva: retractarse públicamente o consolidar una perjudicial ruptura de relaciones con los dirigentes del fútbol ucraniano.

La polémica también arroja una sombra inoportuna sobre el extremo, que busca recuperar el ritmo durante su cesión al Tottenham tras regresar de su sanción en julio de 2026.