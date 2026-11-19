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La federación ucraniana de fútbol está indignada con Mykhaylo Mudryk. El atacante pasó los últimos años sin jugar por una suspensión por dopaje y esta semana culpó a la selección nacional. Para Andriy Shevchenko, es inaceptable.

Mudryk, de 25 años, no pudo jugar entre noviembre de 2024 y julio de 2026 después de dar positivo por meldonio, una sustancia prohibida. Esta temporada regresó a la competición con el Tottenham Hotspur, donde juega cedido por el Chelsea.

Mudryk, que suma 28 partidos internacionales, culpó esta semana a la selección nacional. «El entorno, la situación dentro de la selección ucraniana...», dijo Mudryk en una entrevista con Guest of Gordon. «Eso nunca debería haber existido».

«Probablemente no lo había dicho públicamente hasta ahora, pero lo digo ahora. Nunca había oído hablar de un medicamento como el meldonio. Es un medicamento que solo se puede conseguir en Europa del Este».

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«Solo pudo entrar en mi organismo en Ucrania. Un medicamento así no existe en Inglaterra», aseguró Mudryk con rotundidad. El exdelantero estrella Shevchenko, actual presidente de la federación ucraniana de fútbol (UAF), ha respondido.

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«Se han hecho declaraciones duras sobre la UAF y la selección ucraniana», afirmó Sheva en un comunicado remitido a The Athletic. «Es una difamación infundada contra nuestra gente, que hace su trabajo de forma honesta y profesional».

«Después de que Mykhailo se convirtiera en jugador del Chelsea, el club envió una carta a la UAF para pedir que no se le administraran medicamentos durante las concentraciones de la selección nacional».

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«El cuerpo técnico de la selección atendió esa petición. El seleccionador Serhiy Rebrov también autorizó a Mykhailo a tener consigo a dos de sus especialistas personales durante las concentraciones. Eran precisamente quienes supervisaban su plan de entrenamiento y su recuperación, y lo ayudaban con su rutina diaria».

«La UAF ha realizado todas las comprobaciones necesarias en este caso. Facilitamos a los representantes de Mudryk la información solicitada y hemos mantenido el contacto con quienes trabajaban en el caso», prosiguió Shevchenko.

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«Conozco a las personas que llevan años trabajando con la selección. Confío en ellas porque, en todo este tiempo, no ha habido ningún incidente dentro del equipo que pudiera poner en duda su profesionalidad. Si Mykhailo tiene pruebas que respalden sus palabras, que las presente».

«Si no existen esas pruebas, espero que retire públicamente sus acusaciones y pida disculpas a las personas cuya honestidad y profesionalidad ha puesto en duda», concluyó Shevchenko.

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Por otra parte, Mudryk solo ha jugado una vez con el Tottenham. El extremo sufre actualmente una persistente lesión de tobillo. Se espera que el entrenador Roberto De Zerbi informe de su estado este fin de semana.