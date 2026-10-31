Andrey Santos revela cómo empezó su traspaso del Chelsea al Manchester United por 50 millones de libras mientras llevaba a sus hijos al médico

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El centrocampista del Manchester United Andrey Santos ha revelado cómo fueron las rápidas negociaciones del verano que cerraron en julio su traspaso por 50 millones de libras desde el Chelsea, rival en la Premier League. Antes de regresar este sábado a Stamford Bridge, el brasileño explicó cómo un desplazamiento familiar rutinario por motivos médicos acabó convirtiéndose de repente en una llamada telefónica que cambió su carrera.

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Unas negociaciones relámpago cerraron el traspaso en verano

Santos completó su traslado del oeste de Londres a Old Trafford el 13 de julio tras firmar un contrato de cinco años, hasta junio de 2031. Fichado como parte de la reconstrucción del centro del campo del entrenador Michael Carrick por 48 millones de libras iniciales más dos millones en variables, el brasileño tuvo que actuar deprisa cuando el Manchester United se puso en contacto con él. Los dos clubes ingleses cerraron un acuerdo en las 48 horas posteriores al inicio de las conversaciones.

Una llamada desde el aparcamiento puso en marcha el traspaso

Tras comenzar su carrera profesional en el Vasco da Gama, el club al que apoyaba desde niño, y antes de incorporarse al Chelsea, el centrocampista pasó cedido por el Nottingham Forest y el Estrasburgo francés hasta hacerse un hueco en el primer equipo del Chelsea. La temporada pasada se consolidó como habitual en Stamford Bridge, con tres goles en 43 partidos entre todas las competiciones, lo que llevó al United a dar el paso apenas unos días antes de que tuviera que regresar a los entrenamientos de pretemporada.

En una entrevista con ESPN Brasil, Santos recordó cómo se desarrolló el traspaso: «Fue todo muy rápido. Recuerdo que llevaba a mis hijos al pediatra cuando mi agente me dijo que el United quería reunirse conmigo y me preguntó a qué hora estaba disponible. Le dije: “Ahora mismo”.

»Paré el coche, los dejé con mi mujer en la consulta del médico, fui al aparcamiento y hablé por teléfono con el presidente y el entrenador. Dos días después de aquella reunión tenía que reincorporarme al Chelsea».

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El acuerdo alcanzado en pleno vuelo cambió su regreso a Londres

Después de hablar de las condiciones personales en el aparcamiento de la clínica, el centrocampista tomó un vuelo con destino a la capital inglesa convencido de que volvería a reunirse con sus compañeros del Chelsea. Sin embargo, las negociaciones entre los dos clubes avanzaron rápidamente mientras estaba en el aire y cambiaron sus planes antes incluso de aterrizar.

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El brasileño explicó cómo se enteró de que se había dado luz verde al traspaso: «A mitad del vuelo me llamó mi agente y me dijo: “Andrey, todo ha cambiado, ya no necesitas ir allí. Haz las maletas para incorporarte al Manchester”. Fue todo muy ajetreado, pero, gracias a Dios, todo salió bien y estoy feliz de estar aquí».

Desde su llegada a Manchester, el centrocampista ha disputado nueve partidos y acumulado 490 minutos entre todas las competiciones en la temporada 2026-27, incluidos cinco encuentros de Premier League y tres titularidades. Ha visto tres tarjetas amarillas y aún no ha marcado ni dado ninguna asistencia.

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Al centrocampista le espera un reencuentro en Stamford Bridge

Santos se prepara ahora para reencontrarse de inmediato con su antiguo club cuando el United, que atraviesa dificultades, visite al Chelsea este sábado en la novena jornada de la Premier League. El pésimo inicio de temporada ha aumentado la presión sobre Carrick, con el Manchester United hundido en la 16.ª posición con solo siete puntos en ocho partidos. Ayudar a su nuevo equipo a conseguir un resultado positivo en el oeste de Londres es vital para impulsar su temporada.