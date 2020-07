Andrés Reyes salió en camilla luego de un fuerte golpe en el cuello

El caucano tuvo que ser retirado en el partido ante el Orlando City y se espera el parte médico.

El reinicio del fútbol en los con la " is Back" no fue del todo positivo para el ex-, luego de sufrir un fuerte golpe que lo obligó a dejar el partido en el que su equipo Inter de Miami perdió 1-2 con .

Tras el choque con Dom Dwyer, Reyes resultó afectado y tuvo que ser retirado en camilla al minuto 58. El jugador del Orlando miró de manera angustiosa cómo el colombiano fue sustituido. Se espera el parte médico oficial del club para conocer el estado y posible lesión del jugador.

El volante de 20 años llegó al equipo de David Beckham el pasado mes de febrero luego de ser cedido por un año con opción de compra.

Más equipos