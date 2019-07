Andrés Carevic: "No hay rival fácil ni chico"

Primera División de Costa Rica: El técnico de Alajuelense le dio mérito a Guadalupe, al que su equipo no pudo quebrar y debió repartir puntos.

El inicio de Alajuelense en el Apertura 2019 no pudo ser como su afición lo hubiera deseado ni como el propio club anhelaba. Tras cerrar un primer semestre fuera del lote de equipos que lucharon por el título, La Liga intentó desde el arranque cambiar su imagen aunque no logró pasar del empate frente a Guadalupe.

Luego del 1-1, Andrés Carevic narró sus sensaciones sobre lo que pudo apreciar del desarrollo en el Estadio José Joaquín Coyella Fonseca de Goicoechea (San José).

"Sabíamos que iba a ser un partido duro, una cancha difícil, pero nosotros queremos que el equipo desarrolle un buen fútbol. A veces, por el rival o por la cancha, no pudimos desarrollar el fútbol que queríamos. Lo intentamos muchas veces, perdimos mucho balón intranscendente, porque no se podía controlar el balón; no son excusas, nosotros nos tenemos que adaptar a lo que tenemos", manifestó el técnico argentino.

Además, el entrenador que supo entrenar a y a Zacatecas de quiso destacar a su adversario, a pesar de que por cartel, los de Alajuela partían como favoritos. "No hay rival fácil ni chico. Todos trabajan, todo el mundo observa la tecnología, así que hoy Guadalupe hizo un muy buen partido, un partido disputado y parejo", valoró.