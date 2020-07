Andrés Adrade sobre los entrenamientos en Atlético Nacional: "Hace un mes estamos listos para volver"

El volante caleño hizo varias críticas y observaciones a la dirigencia del fútbol colombiano.

Crítico e inconforme por la demora en la reactivación del fútbol colombiano se mostró Andrés Felipe Andrade durante la conferencia de prensa virtual entregada este martes en la mañana a diferentes medios de comunicación. El volante, que ha sido una de las figuras del equipo de Juan Carlo Osorio, habló con dureza sobre la dirigencia del fútbol en el país y también confirmó que los casos positivos por COVID-19 dentro del Verdolaga, habrían sido en jugadores del plantel profesional.

"La incertidumbre sigue, cada vez es mayor. Dicen, sacan comunicados de que ya está pronto el regreso, de que es una fecha, de que es otra, pero nunca han tomado una decisión. Es preocupante el manejo que se le está dando al fútbol colombiano", expreso el 'Rifle' con preocupación pese a que el calendario inicial fija al 16 de julio como el día para retomar prácticas individuales. "Tenemos muchas ansias de jugar, de por lo menos estar en la cancha con tus compañeros. No tengo preocupación por el virus, es por cómo se están manejando las cosas en tanto tiempo que llevamos encerrados y no se ha podido tomar una decisión cuando desde el Gobierno ya dieron el alta", agregó.

"¿Cómo no volver a entrenar personas que se hicieron una prueba y son negativos? Otras personas entran a un centro comercial, en espacios más pequeños o hay 'Día sin IVA' donde el supermercado está lleno y nosotros no hemos podido volver en espacios libres con distanciamiento", cuestionó el jugador de amplia trayectoria en el fútbol mexicano. "Para mi el fútbol ya tenía que haber empezado hace muchísimo tiempo, como empezaron en otras partes", apuntó.

Andrade fue reiterativo en su posición pues para él la Dimayor no ha sido del todo clara con las fechas y formas en las que el fútbol volverá al país, e incluso comparó la situación con otras ligas en países que han sido más afectados por la pandemia. La crítica del 'Rifle' toda para los dirigentes: "Es preocupación la forma en cómo los dirigentes de nuestro fútbol están llevando todo este tema. Y no hablo de los presidentes, sino más allá, de los que toman las decisiones y tienen que tomar riendas para decir "se va a jugar así, se va a hacer así, les guste o no"; pero se han hablado de muchas cosas, pero nadie tiene un papel, solo comentarios. Es preocupante que seamos un país que hayamos tomado medidas, que estuvimos en cuarentena, que ya dieron el aval y no hemos podido iniciar. Hay otros países que están peor que nosotros y ya iniciaron, ya empezaron a jugar una copa. Es algo para pensar cómo se está manejando el fútbol en ".

Sobre los casos positivos que se presentaron en el Verde antioqueño y todo el tratamiento que ha dado el club a la situación desde el inicio mismo de la cuarentena, Andrade aseguró que "En Nacional todos los manejos de logística han sido a la altura. Somos un equipo que estamos preparados para volver hace más de un mes, pero no han dado el aval para poder hacerlo. Ha sido un tema difícil para jugadores, entrenadores y todo el que le guste el fútbol".

"Los otros (equipos) están un paso atrás porque tanto tiempo que llevamos encerrados y no han sido capaz de tener un protocolo determinado en cada equipo para regresar, entonces es un poco preocupante esta situación", indicó en relación a que Nacional generalmente ha sido pionero en ejecutar decisiones y medidas que faciliten el regreso de las actividades.

También, por sus palabras, habría confirmado que fueron dos futbolistas del plantel profesional los reportados como positivos hace una semana: "A los compañeros que salieron positivos, ellos están muy bien. Fueron asintomáticos, ahora están en las precauciones debidas y esperando que en la próxima prueba salgan negativas. Todos esperábamos por los cuidados que todos tuvimos que no saliera ninguno positivo, lastimosamente como se había dicho en cualquier momento o situación te podías contagiar, sea recibiendo un domicilio o yendo a un supermercado, era algo incierto que te pudieras salvar. Lo bueno, que es asintomático, está muy bien, tiene ganas de entrenar, pero debe tomar los cuidados. Nosotros como compañeros los hemos apoyado mucho, hemos preguntado por ellos y recalcando que se tienen que seguir cuidando".

Finalmente reconoció el buen trabajo realizado por el técnico Juan Carlos Osorio luego de logar su licencia Pro UEFA, aunque para el volante es algo que el risaraldense muestra día a día: "Es un premio muy merecido para el Míster. Nosotros seguimos igual porque ya sabíamos la capacidad que tiene el profesor para llevar su dote de entrenador. No es solo un papel, lo ha demostrado en la cancha, en los micrófonos, en la forma de ser con los jugadores. Nosotros le expresamos las felicitaciones debidas, él se siente muy orgulloso de lo que consiguió. Es admirable y modelo a seguir".