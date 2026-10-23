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El portero del Manchester United Andre Onana, que está cedido esta temporada en la Superliga turca, se vio implicado, según las informaciones, en un grave accidente de tráfico el jueves por la noche. El internacional camerunés fue trasladado a un hospital de la zona para una evaluación médica tras una aparatosa colisión a alta velocidad en la que se vieron implicados varios vehículos.

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Choque a gran velocidad en Trabzon

El incidente se produjo apenas unas horas después de que Onana ayudara al equipo en el que juega cedido a mantener su portería a cero y a vencer al conjunto escocés Hearts en la Conference League. La alegría dio paso rápidamente a la preocupación cuando el portero se vio implicado en una colisión entre varios vehículos mientras regresaba a casa tras el partido. Según informaciones locales, el accidente tuvo lugar en la carretera de Yomra, cerca de la localidad turística de Trabzon, a orillas del mar Negro, y provocó la intervención inmediata de los servicios de emergencia.

Según informa el Daily Star, los primeros detalles conocidos indican que el accidente fue una colisión en cadena en la que se vieron implicados tres vehículos. Según testigos presenciales y medios locales, otro coche habría golpeado por detrás al vehículo de Onana a gran velocidad. El impacto inicial lanzó el coche del portero contra el vehículo que circulaba delante, dejando al jugador entre ambos coches en un aparatoso choque que esparció numerosos restos por la carretera.

Las imágenes y los vídeos difundidos en redes sociales tras el accidente mostraban la violencia del impacto. El coche del portero presentaba daños importantes en la aleta delantera, mientras que el vehículo que lo golpeó por detrás parecía tener la parte frontal completamente destrozada.

Comunicado del Trabzonspor

Getty Images

El presidente del Trabzonspor, Ertugrul Dogan, se apresuró a responder a la creciente preocupación por el estado del jugador. En declaraciones a medios locales, el dirigente confirmó que se había producido el accidente y ofreció una primera actualización sobre el estado del portero. Dogan afirmó: «Andre Onana se ha visto implicado en un accidente de tráfico esta tarde. Se encuentra bien y le deseamos una pronta recuperación».

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El jugador de 30 años fue trasladado a un centro médico local por precaución tras el impacto. El personal médico del hospital debía examinarlo para detectar posibles lesiones internas o síntomas de conmoción cerebral, que suelen estar asociados a accidentes de tráfico a gran velocidad. El club aún no ha publicado un segundo parte médico que confirme cuándo podría recibir el alta para volver a entrenarse.

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Cesión en Turquía

Onana llegó cedido a la Süper Lig a principios de esta temporada tras un comienzo irregular en Old Trafford. Su fichaje por el Trabzonspor buscaba ayudar a la exestrella del Inter de Milán a recuperar la confianza y a jugar con regularidad lejos del intenso escrutinio de la Premier League. Antes del accidente, atravesaba un buen momento de forma y se había convertido en una pieza clave de la campaña europea del equipo turco.

Su actuación ante el Hearts había sido uno de los momentos destacados de su etapa en el club hasta ahora y había demostrado su valía para el conjunto turco antes de los traumáticos sucesos en la carretera de Yomra. El portero busca relanzar una carrera que, durante su etapa en el Ajax, lo convirtió en uno de los guardametas más codiciados del fútbol mundial. Esta cesión se consideraba un paso fundamental para demostrar a Erik ten Hag que todavía tiene futuro a largo plazo en Manchester.

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Qué le espera ahora a Onana

Getty Images

Se espera que los responsables del Manchester United mantengan un contacto estrecho con sus homólogos turcos para seguir la recuperación de su jugador. Aunque las primeras declaraciones de Dogan fueron optimistas, habrá que evaluar cuidadosamente las consecuencias físicas y psicológicas de una colisión a tanta velocidad. El Manchester United querrá asegurarse de que su jugador reciba la mejor atención posible antes de tomar cualquier decisión sobre su regreso a los terrenos de juego. Los próximos días serán cruciales para determinar el alcance total de las lesiones sufridas y cuánto tiempo estará el camerunés alejado de la competición.