¿Andrada le abrió la puerta a una eventual salida de Boca? "Siempre está la ilusión de jugar en Europa"

Aunque aclaró que solo piensa en el Xeneize, el arquero manifestó sus ganas de emigrar. "No estoy salvado. Si me retiro, tengo que laburar", expresó.

Boca comenzó la etapa postcuarentena con el pie derecho gracias a un gran triunfo en ante Libertad. Y aunque todo es alegría gracias al buen pasar del equipo de Miguel Ángel Russo, para el que el tiempo no pareció pasar desde el campeonato conseguido en marzo, la preocupación empieza a pasar por posibles salidas de jugadores clave del plantel. Y uno de los apuntados es ni más ni menos que Esteban Andrada.

"Boca siempre se portó de diez conmigo en todos los aspectos. No hay nada por mí, yo estoy pensando en el partido del jueves", aclaró el arquero. Sin embargo, dejó en evidencia que tiene como gran objetivo emigrar: "Con todo lo que pasó, el mundo está muy parado. Si llega algo, lo analizará el club si le sirve. Uno no pierde la ilusión de jugar un equipo de Europa. No estoy salvado económicamente y si me retiro hoy, tendría que salir a trabajar porque mi familia no está muy bien".

"Uno piensa un montón de cosas y el sacrificio de muy chico. Darle una mejor calidad de vida a la familia es importante", agregó Sabandija. ¿Podrán retenerlo en caso de que aparezca alguna propuesta seria?