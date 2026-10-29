Andoni Iraola se deshace en elogios hacia los valientes jóvenes del Liverpool tras su victoria ante el Chelsea en la tanda de penaltis de la Carabao Cup

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El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, ha elogiado la valentía de sus estrellas adolescentes tras la dramática victoria en la tanda de penaltis ante el Chelsea en Anfield. El Liverpool avanzó a los cuartos de final de la Carabao Cup después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, con varios canteranos desempeñando un papel decisivo.

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Iraola confía en el trabajo de la cantera

Iraola expresó su enorme orgullo por la actuación de los jóvenes del Liverpool tras superar una eliminatoria de la Carabao Cup de máxima presión contra el Chelsea. Mientras que Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, apostó por un equipo repleto de internacionales experimentados, Iraola depositó una gran confianza en sus canteranos. La apuesta dio resultado: el conjunto de Merseyside plantó cara en un tenso empate 1-1 antes de acabar imponiéndose por 6-5 en una larguísima tanda de penaltis.

«Creo que hicieron un buen trabajo. Creo que se ganaron el derecho a jugar porque también estuvieron muy bien contra el Tottenham en la ronda anterior. Les dijimos que son jugadores del primer equipo y que confiamos en ellos si tienen que jugar. Nos demostraron que tienen un nivel muy bueno y nos ayudaron mucho», declaró Iraola a Sky Sports.

Batalla táctica y emoción en la tanda de penaltis

El partido fue muy cerrado, con dos planteamientos tácticos que limitaron las ocasiones claras en ambas porterías. Iraola reconoció que apenas hubo diferencias entre los dos equipos a lo largo de los noventa minutos. Señaló que el encuentro tuvo alternativas y que ambos conjuntos disfrutaron de fases de presión sostenida, aunque ninguno encontró la manera de sentenciarlo antes del pitido final.

«Creo que fue un partido bastante igualado. Muy competido, sin muchas ocasiones para ninguno de los dos equipos. Hubo momentos para nosotros y momentos para ellos. Estamos muy contentos con las actuaciones de muchos jugadores y, obviamente, también por haber salido vencedores de la tanda de penaltis, porque nos dio la oportunidad de estar en el sorteo», explicó el entrenador del Liverpool.

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Mamardashvili, héroe bajo palos

Aunque los jóvenes jugadores de campo acapararon los titulares, el portero Giorgio Mamardashvili recibió elogios especiales por sus intervenciones bajo palos. El internacional georgiano transmitió calma durante toda la noche y protagonizó el momento decisivo al detener el lanzamiento de Emmanuel Emegha desde los once metros. Su capacidad para mantener la concentración en los caóticos instantes finales de la tanda marcó la diferencia para el equipo local.

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Iraola se apresuró a señalar que la fortaleza mental del portero fue tan importante como sus reflejos en ese desenlace de máxima tensión. «No es que el partido haya terminado. Hay que mantener la concentración y centrarse en las cosas que se pueden controlar. Creo que Giorgi estuvo cerca de detener muchos lanzamientos. Hizo un muy buen trabajo», añadió Iraola.

El reto del Arsenal se acerca

El Liverpool dispone ahora de poco tiempo para preparar el importante duelo de Premier League contra el Arsenal del domingo. El Liverpool encadena actualmente cinco victorias consecutivas en Anfield, e Iraola quiere mantener esa dinámica pese al considerable desgaste físico del partido de copa entre semana. Con varios jugadores que disputaron los noventa minutos completos ante el Chelsea, la recuperación será la principal prioridad del cuerpo técnico durante las próximas cuarenta y ocho horas.

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«Son tres victorias seguidas en casa, algo muy importante. Nos estaba costando un poco en casa. Ahora tenemos la confianza que nos dan esas tres victorias consecutivas y el domingo nos espera el partido más importante, contra el Arsenal», concluyó Iraola.