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El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, ha ofrecido una amplia actualización sobre el estado físico de varios jugadores clave del primer equipo mientras avanzan en sus respectivas recuperaciones. El técnico detalló el proceso de reincorporación de Conor Bradley y Giovanni Leoni, ausentes desde hace tiempo, y aclaró la situación de Hugo Ekitike.

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Bradley y Leoni se acercan a su regreso

El Liverpool ha recibido una noticia alentadora: los defensas Bradley y Leoni han vuelto esta semana a entrenarse al aire libre en el AXA Training Centre. Bradley no juega desde enero, mientras que Leoni afronta una recuperación aún más larga tras permanecer de baja desde septiembre pasado. Ambos vuelven a trabajar junto a sus compañeros. Iraola se mostró satisfecho con sus avances mientras el cuerpo médico estudia cómo reincorporarlos al primer equipo.

«Con Conor y Gio estamos pensando en cuáles deben ser los siguientes pasos para ellos», explicó el español en la web oficial del club. Tras tanto tiempo de baja, el objetivo ahora es que recuperen el ritmo de competición. «Creemos que pasarán dos semanas alternando trabajo con el grupo y al margen, por así decirlo. Después habrá que decidir si organizamos un partido a puerta cerrada, un once contra once, o si juegan directamente con el sub-21, que también es una muy buena opción. Creo que antes de jugar con nosotros tienen que pasar por eso, sí».

Ekitike apunta a regresar a principios del nuevo año

Mientras los dos defensas se acercan a su regreso a la competición, a Ekitike todavía le queda camino por recorrer antes de volver a jugar con el primer equipo. El delantero se recupera de una rotura del tendón de Aquiles sufrida durante un partido en Anfield en abril, que mantiene al número 22 del club fuera de los terrenos de juego desde hace varios meses.

El entrenador del Liverpool reiteró que el plan inicial para el regreso de Ekitike sigue vigente pese al trabajo que ha realizado recientemente al margen. «El plan siempre ha sido enero y eso no ha cambiado», confirmó Iraola. «Si todo va increíblemente bien, puede planear un regreso antes, lo que sería mucho mejor para todos. Pero ahora mismo seguimos centrados en enero y ese es el plan».

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La recuperación del delantero avanza más despacio que la de los dos defensas

Iraola confirmó que Ekitike va ligeramente por detrás de Bradley y Leoni en su proceso de rehabilitación, aunque el club sigue siendo optimista sobre su evolución. El cuerpo técnico trabaja con un periodo concreto para su regreso y quiere evitar que el jugador vuelva demasiado pronto tras el grave contratiempo físico sufrido durante la temporada anterior.

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El delantero incluso fue tenido en cuenta durante el proceso de inscripción para la competición europea a principios de esta temporada. «Hugo va por detrás de [Conor Bradley y Giovanni Leoni], por supuesto, y creo que el objetivo con Hugo siempre ha sido enero. Incluso cuando estábamos confeccionando la lista para la Champions League, recuerdo que pensé si podíamos incluirlo o no», añadió el entrenador.

Objetivos europeos y últimos pasos de la recuperación

En el Liverpool esperan que Ekitike pueda participar en los últimos partidos de la fase de grupos de la competición continental si su recuperación continúa sin nuevos contratiempos. El cuerpo médico del club supervisa de cerca su trabajo diario para asegurarse de que alcanza los objetivos necesarios antes de autorizarlo a entrenarse a alta intensidad con el primer equipo.

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«Todos decían que creíamos que podría jugar los dos últimos partidos de la fase de grupos y ese sigue siendo el objetivo», señaló Iraola al mirar hacia la segunda mitad de la temporada. «Va por detrás de Giovanni y Conor, pero, si nada se tuerce, enero debería ser [la fecha de regreso]».