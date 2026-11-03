Andoni Iraola pide al Liverpool que acabe con la confianza del Fenerbahçe en Estambul, mientras Cody Gakpo bromea con tirarse más tras la derrota ante el Arsenal

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Andoni Iraola ha dicho al Liverpool que debe minar la confianza del Fenerbahçe en Estambul mientras busca su cuarta victoria consecutiva en la Champions League. Cody Gakpo, por su parte, bromeó con que quizá el Liverpool debería dejarse caer más después de que dos decisiones arbitrales importantes le perjudicaran en la derrota del domingo ante el Arsenal, un resultado que le dejó a nueve puntos del vigente campeón en la Premier League.

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Iraola quiere que el Liverpool frene la buena dinámica del Fenerbahce

En la rueda de prensa previa al partido en Estambul, Iraola reconoció que la ciudad siempre será especial para el Liverpool, pero advirtió de que a su equipo le espera una noche difícil mañana ante el Fenerbahce. El Liverpool es tercero en la fase de liga de la Champions League tras ganar sus tres partidos, mientras que el Fenerbahce ocupa el puesto 31 con solo dos puntos, fruto de dos empates y una derrota: un 6-0 ante el Aston Villa.

«Creo que Estambul va a ser especial para el Liverpool. No se puede encontrar otra noche como la de [2005], una remontada así», dijo Iraola. «Sé que mañana será difícil. Siempre es complicado venir a Turquía a jugar. El Fenerbahce tiene experiencia y una buena plantilla, sabe jugar en la Champions League, así que tenemos que minar su confianza y cortar su buena dinámica. Creo que hemos obtenido mejores resultados en la Champions League y la Copa Carabao que en la Premier League. Queremos prolongar esta racha en la Champions League: tres partidos, nueve puntos. Podemos llegar a 12 e intentaremos acabar entre los ocho primeros, pero los partidos de Champions League fuera de casa son difíciles. Tenemos que estar preparados mentalmente».

Iraola pide al Liverpool que presione bien al Fenerbahce de Kuyt

El Fenerbahce también ha cambiado de entrenador y ahora tiene en el banquillo al exdelantero del Liverpool Dirk Kuyt. Iraola explicó que hay pocas imágenes de partidos del equipo de Kuyt para estudiar, pero insistió en que los jugadores siguen siendo los mismos. «El Fenerbahce ha cambiado de entrenador, pero no de jugadores. Conocemos a los jugadores y al equipo, y no hay muchos partidos que analizar con Kuyt [en comparación con] el anterior entrenador, pero no creo que hayan cambiado demasiado su estilo. Tenemos que prestar atención a los jugadores que pueden marcar la diferencia», señaló.

El español también recalcó la importancia de presionar desde el pitido inicial. «Creo que el Fenerbahce es un equipo con muy buenos jugadores, con un gran nivel técnico. Si no les presionamos bien, podemos permitirles controlar el partido. Tienen jugadores experimentados, así que cuanto más fuerte empecemos, menos ocasiones tendrán».

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Gakpo, frustrado por las decisiones arbitrales ante el Arsenal

Gakpo, que también compareció ante los medios, reconoció que las decisiones arbitrales del domingo en Anfield fueron difíciles de aceptar. «A veces puede ser frustrante. Pero, al final, es la decisión del árbitro. Como equipo, jugamos bastante limpio y quizá deberíamos tirarnos más, como dijo el entrenador, pero no. Jugamos bastante limpio. En ambas ocasiones [podrían] haber señalado un penalti o una falta, pero decidieron no hacerlo y tenemos que aceptarlo», afirmó el internacional neerlandés.

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Iraola reveló que no ha pedido explicaciones por esas decisiones. «No, no he pedido ninguna explicación ni me han dado ninguna. Sinceramente, no tengo tiempo. Solo preparo este partido y me centro en él y en el rival». Gakpo añadió: «Ahora mismo [son] nueve puntos. El Arsenal es un equipo muy bueno y lo demostró en algunas fases del partido. Somos un equipo en proceso de crecimiento, que está mejorando en ciertos aspectos. Podemos estar cerca si tenemos un muy buen día, pero estamos trabajando para ser más constantes».

Gravenberch es duda mientras el Liverpool busca llegar a los 12 puntos

Ryan Gravenberch es duda por un problema en el talón. «Hay que ver cómo evoluciona día a día. Es una lesión en el talón y depende del dolor», dijo Iraola, quien añadió que el centrocampista no estaba al cien por cien mientras calentaba ante el Arsenal.

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El Liverpool espera recuperarlo para el fin de semana. Una victoria mañana le permitiría alcanzar los 12 puntos y acercarse a un puesto entre los ocho primeros.