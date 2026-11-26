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Andoni Iraola se muestra optimista sobre la lesión de rodilla de Victor Munoz después de que el extremo abandonara el campo cojeando durante la victoria del Liverpool por 3-0 ante el Brujas en la Champions League. Aunque el fichaje de 34,5 millones de libras del pasado verano se marchó con evidentes muestras de dolor, el entrenador ofreció noticias esperanzadoras antes del duelo de la Premier League contra el Everton del domingo.

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Munoz se marcha cojeando en la victoria del Liverpool

Iraola afirma que sigue siendo optimista sobre el estado físico de Munoz después de que el extremo tuviera que retirarse por una lesión de rodilla durante la victoria del Liverpool por 3-0 ante el Brujas en la Champions League el miércoles por la noche.

El jugador de 23 años sufrió el golpe en los últimos minutos de la primera parte en Bélgica. Aunque Munoz mostraba evidentes signos de dolor cuando se retiró, pudo salir del campo cojeando sin necesidad de una camilla. Su salida prematura fue la única preocupación en una noche europea por lo demás cómoda para el Liverpool, que espera con inquietud conocer el alcance de la lesión.

Iraola ofrece noticias esperanzadoras sobre la lesión tras el partido

Tras la victoria en Bélgica, Iraola admitió que ver a Munoz obligado a retirarse empañó el ánimo pese al contundente marcador. Sin embargo, el técnico del Liverpool reveló que el extremo ya se encontraba más animado al terminar el encuentro.

«Fue lo peor del partido, sin duda», dijo Iraola, según recoge Metro. «Tenía mucho dolor cuando salió del campo. Al terminar el partido estaba mucho más positivo. En ese momento le dolía muchísimo. Después del partido hablé con él y era un poco más optimista».

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El Liverpool supera con comodidad al Brujas pese al contratiempo

Munoz llegó al Liverpool en verano tras completar un traspaso de 34,5 millones de libras procedente de Osasuna. Los servicios médicos del club evaluarán ahora cómo reacciona la articulación antes de determinar si la lesión es leve o más grave.

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«Fue un golpe en la rodilla, así que ahora tenemos que examinarlo y ver mañana cómo está la rodilla, si es solo un golpe o si hay algo más. Obviamente, todavía es muy pronto para saberlo», explicó Iraola.

Pese a perder a Munoz antes del descanso, el Liverpool mostró eficacia para imponerse al Brujas. Dos goles de Alexander Isak y otro de Florian Wirtz sellaron el triunfo por 3-0, el cuarto del equipo en cinco partidos de Champions League esta temporada.

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Munoz, pendiente de recuperarse a tiempo para enfrentarse al Everton

La atención se centra ahora en la evaluación del jueves, mientras el Liverpool espera saber si Munoz ha evitado una baja prolongada. El equipo de Iraola volverá a jugar en la Premier League el domingo, a domicilio ante el Everton. Está por ver si el extremo de 34,5 millones de libras se recupera a tiempo para jugar este fin de semana.