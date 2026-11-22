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Andoni Iraola ha pedido a su plantilla del Liverpool que alcance su máximo nivel antes de recibir al Manchester United en Anfield. El esperado duelo del noroeste de Inglaterra cobra especial importancia esta vez, ya que Mauricio Pochettino dirigirá a los visitantes por primera vez.

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Una rivalidad legendaria vuelve a Anfield

Iraola es plenamente consciente de la magnitud del reto que le espera con la llegada del United a Merseyside. El español quiere lograr un resultado acorde con la intensidad de la rivalidad. Iraola destacó el carácter especial del encuentro y señaló que la trayectoria reciente suele perder importancia cuando estos dos gigantes del fútbol inglés se enfrentan sobre el césped.

En sus notas para el programa oficial del partido del Liverpool FC, Iraola expresó su entusiasmo. «Lo primero que quiero decir es que es estupendo estar de vuelta, sobre todo con un partido tan importante como el de hoy. Sé que los aficionados de ambos clubes esperan con ganas este encuentro, y a quienes participamos como jugadores o entrenadores nos pasa lo mismo. Un Liverpool contra Manchester United siempre genera expectación, independientemente de cuándo y dónde se juegue y de quién participe», explicó el técnico del Liverpool.

El entrenador está decidido a asegurarse de que sus jugadores comprendan la importancia de la ocasión . Y añadió: «Para nosotros es un privilegio que conlleva una gran responsabilidad por lo que significa esta rivalidad. Los ojos del mundo estarán puestos en nosotros y debemos aprovecharlo como motivación. Queremos estar, y casi con toda seguridad necesitaremos estar, lo más cerca posible de nuestro mejor nivel. Eso es lo que exige este encuentro».

La exigencia de mantener la concentración

Iraola reclama una «actuación completa», con todos los jugadores plenamente comprometidos desde el pitido inicial. Recordó anteriores partidos de gran importancia contra el Manchester City y el Arsenal en los que, a su juicio, al equipo le faltó acierto en los momentos decisivos para sumar los tres puntos en casa. De cara a este derbi, insiste en que cualquier falta de concentración probablemente se traduzca en una oportunidad perdida ante un United peligroso.

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«Eso significa darlo todo desde el principio y en cada momento a partir de entonces. También significa aprovechar al máximo cada situación. Si lo hacemos, no tengo ninguna duda de que aumentarán nuestras posibilidades de conseguir el resultado que queremos tanto nosotros como nuestra afición. Como siempre, la responsabilidad es nuestra, así que espero que, dentro y fuera del campo, podamos mostrar la mejor versión del Liverpool manteniéndonos unidos desde el primer pitido hasta el último», afirmó Iraola.

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Sin prestar atención a la clasificación de la Premier League

Pese a la clasificación actual, Iraola insiste en que la distancia entre ambos equipos en la tabla es irrelevante. Cree que el peso histórico del enfrentamiento y la llegada de Pochettino a Old Trafford darán al United un importante impulso anímico. El Liverpool debe estar preparado para medirse a un rival revitalizado que buscará causar una impresión inmediata bajo su nuevo mando en uno de los escenarios más difíciles del fútbol mundial.

«No podemos permitir que nos distraiga lo que la gente crea que dice la clasificación en este momento. En un día como este, esas cosas no importan tanto como en otras circunstancias. La historia de la rivalidad entre nuestros dos clubes nos lo demuestra. Debemos esperar la mejor versión del United y prepararnos para afrontarla, porque sin duda verá este partido como una oportunidad para empezar a mostrar su mejor nivel, especialmente con un nuevo entrenador», advirtió Iraola.

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La preocupación por los resultados en Anfield

Aunque el Liverpool ha mostrado un nivel ejemplar fuera de casa, con una reciente victoria por 3-1 ante el Crystal Palace, Iraola considera que sus resultados como local deben mejorar. El español quiere ver en Anfield la misma contundencia que ha dado frutos al equipo a domicilio. Señaló que, si bien el ambiente creado por la afición local ha sido de primer nivel mundial, ahora los jugadores deben corresponder a ese apoyo con un dominio constante.

Al reflexionar sobre las últimas actuaciones, señaló: «Esto es muy importante porque es muy difícil ganar fuera de casa en cualquier campo de esta liga, pero, al mismo tiempo, eso hace aún más necesario que empecemos a elevar nuestro nivel como locales hasta uno similar. En algunos casos, pequeños detalles han marcado una gran diferencia en el resultado de nuestros partidos en casa. No digo esto para restarle importancia ni para buscar excusas, sino para destacar que tenemos que hacer más para que algunos de esos pequeños detalles jueguen a nuestro favor o para eliminarlos por completo de la ecuación».