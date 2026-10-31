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Andoni Iraola ha rechazado la afirmación de Jamie Carragher de que el Liverpool es el principal aspirante a disputarle el título de la Premier League esta temporada. El entrenador ha insistido en que es demasiado pronto para hablar de ello mientras prepara a su plantilla para un duelo crucial contra el Arsenal en Anfield este domingo.

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Iraola resta importancia a las especulaciones prematuras sobre el título

Iraola ha rechazado tajantemente que su Liverpool sea el principal aspirante a disputarle el título de la Premier League al Arsenal. El exdefensa Carragher afirmó recientemente que el club de Merseyside debería considerarse la principal amenaza para el Arsenal en lo alto de la clasificación esta temporada.

El Liverpool ha reaccionado de forma sobresaliente a una dura derrota por 3-0 ante el Manchester City a principios de este mes. Se ha recuperado con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, incluido un impresionante triunfo ante el Brighton el pasado fin de semana.

En un artículo publicado en The Telegraph, Carragher sugirió que una victoria ante el Arsenal en Anfield consolidaría las credenciales del Liverpool para luchar por el título. Señaló que esto cobra especial relevancia dada la incertidumbre que sigue rodeando al City tras su reciente veredicto de culpabilidad.

El entrenador del Liverpool se centra en el duelo ante el Arsenal

Pese a las crecientes expectativas externas y los buenos resultados, Iraola no quiere dejarse llevar por la reciente racha. El entrenador insiste en que está completamente centrado en el reto inmediato de enfrentarse al Arsenal el domingo.

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«Creo que es demasiado pronto para empezar a mirar la clasificación», explicó Iraola a los medios durante la rueda de prensa previa al partido. «Se trata de prepararnos para un encuentro muy difícil. Conocemos al Arsenal y sabemos lo bueno que es. Tiene jugadores muy buenos, que trabajan con mucha compenetración, y tenemos que estar preparados para ese desafío».

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La mitad de la temporada será el verdadero punto de referencia

El entrenador del Liverpool cree que la clasificación no reflejará con precisión sus verdaderas posibilidades hasta mucho más adelante en la temporada. Subrayó que su plantilla todavía tiene un amplio margen de mejora y de crecimiento táctico.

«Todavía estamos en octubre», continuó Iraola. «Tenemos que ir partido a partido y siempre digo que el punto de referencia llega, más o menos, cuando ya hemos jugado una vez contra todos, es decir, a mitad de temporada. Es entonces cuando se puede empezar a mirar la clasificación.

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«Ahora mismo estamos en una situación en la que necesitamos mejorar y seguir progresando. Para los aficionados, está bien tener expectativas o pensar que podemos ganar; normalmente eso es algo bueno. Pero, si me preguntáis a mí, creo que todavía es muy pronto en la temporada».

Posibles regresos tras lesión antes del duelo en Anfield

El Liverpool espera aprovechar el ambiente habitualmente vibrante de Anfield cuando reciba al Arsenal este domingo. El equipo también podría contar con dos importantes regresos para el encuentro del fin de semana. Dominik Szoboszlai y Víctor Munoz siguen recuperándose de sendas lesiones en los isquiotibiales y la rodilla, respectivamente, y el club espera que puedan volver a jugar el domingo.