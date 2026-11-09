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Andoni Iraola ha admitido que el Liverpool necesitaba con urgencia su victoria por 3-1 ante el Crystal Palace en la Premier League para frenar una preocupante caída de rendimiento. El equipo llegó a Selhurst Park bajo una gran presión tras una dura semana en la que encadenó derrotas en las competiciones nacionales y europeas.

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La vuelta a la senda de la victoria

Los goles de Alexis Mac Allister, Florian Wirtz y Alexander Isak dieron tres puntos vitales a los visitantes en el sur de Londres. El Liverpool se fue al descanso con una ventaja mínima tras una primera parte muy disputada, en gran medida gracias a una parada decisiva de Alisson.

Tras la reanudación, el Liverpool tomó el control absoluto ante un Palace que no se lo puso fácil. Después de tener dificultades para acertar con el último pase frente al bloque defensivo inicial, los visitantes aprovecharon rápidamente los espacios que se abrieron una vez que se pusieron por delante.

Iraola analiza la victoria en Selhurst Park

Iraola expresó su alivio por haber superado una complicada visita tras la reciente derrota ante el Fenerbahce.

«Necesitábamos esta victoria, sin duda, sobre todo después de la derrota del otro día en Turquía», explicó el entrenador. «Era otro partido fuera de casa y tenemos que encontrar la manera de ganar en estadios como este. Estoy muy contento por los tres puntos».

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Al analizar el cambio táctico, añadió: «En la primera parte, el partido estuvo bastante abierto, con ocasiones para ambos equipos, y Alisson hizo una parada clave para nosotros. El primer gol fue importante para llegar al descanso con 1-0. En la segunda parte defendimos mucho mejor y controlamos mucho mejor el partido.

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«En la segunda parte, cuando vamos por delante, tenemos espacios para atacar y todo resulta mucho más fácil. La primera parte fue diferente: ellos defendían con un bloque más bajo. Encontramos buenas posiciones entre líneas, pero no acertábamos con el último pase».

El estado físico de Szoboszlai despierta nuevos temores

La importante victoria quedó empañada por un posible contratiempo para Dominik Szoboszlai. En su primera titularidad en liga desde que se recuperó de un problema en los isquiotibiales, el centrocampista húngaro recibió un golpe en la primera parte que ahora pone en riesgo sus inminentes compromisos internacionales.

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«Dom no estaba al 100 % en la segunda parte, desde luego», reveló Iraola. «Lo último que necesitamos ahora es perder jugadores en los partidos internacionales. En el último parón de selecciones perdimos a tres jugadores muy importantes: Alex, Cody [Gakpo] y Dom».

Al detallar el problema, añadió: «Creo que Dom estiró un poco la rodilla. Estaba bien, pero no al 100 %. Tiene que tener cuidado y ver si puede jugar con la selección o no. Espero que dentro de dos semanas estemos en una situación mejor. Sé que Dom hará todo lo posible por ir, porque le encanta jugar con la selección, pero no estaba al 100 % cuando terminó el partido.

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«Tendremos que analizarlo con nuestro cuerpo médico y ver de qué se trata. Sé lo que quiero, pero tengo que entender a las selecciones. Dom querrá ir, pero no estoy seguro».

Espera con preocupación por los resultados médicos

El cuerpo médico del Liverpool realizará ahora una evaluación exhaustiva de la rodilla de Szoboszlai. El Liverpool quiere evitar a toda costa otra crisis de lesiones durante el parón de selecciones mientras busca coger impulso de cara a su regreso a la competición nacional.