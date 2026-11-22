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Sparta Rotterdam y AZ llegan al descanso este domingo con un 1-1 en Het Kasteel. Isaac Babadi marcó para el equipo de Róterdam, pero, pese a su contribución, Anco Jansen, analista de ESPN, es muy crítico con el cedido del PSV.

Babadi comenzó por la derecha y abrió el marcador al cuarto de hora. El jugador de 21 años, natural de Nimega, recortó hacia dentro en el área y vio cómo su disparo, que era atajable, acababa en la portería tras pasar por debajo del guardameta Jari De Busser.

«Marca, pero eso es todo lo que se puede decir», comienza Jansen. «Por lo demás, es realmente desastroso. Su actitud también me irrita muchísimo. Tiene cierta dejadez».

«Le sale mal absolutamente todo. Balones muy sencillos, con ciertos aires, que me hacen pensar... Ya veo que este chico sabe jugar bien al fútbol, pero ahora mismo no lo está demostrando».

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«Este balón sí lo mete, aunque creo que De Busser lo defendió mal», afirma Jansen. Con su tanto, Babadi suma ya dos goles en la Eredivisie esta temporada y también tiene tres asistencias.

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Jansen también critica al defensa del AZ Wesley Hoedt, al que Babadi superó fácilmente con un recorte. Jansen lo llama «Bambi sobre hielo». «Tampoco se mueve con mucha facilidad. Me recordó a Bram Nuytinck, y eso no es muy positivo».

«No tiene mucha movilidad. Creo que ahí tienes que ir a atacar el balón a unos cinco metros. Pero está tan desequilibrado que ya no puede hacerlo», explica Jansen.

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La alegría le duró poco al Sparta. Dos minutos después del primer gol, Mattéo Chávez marcó el empate. El internacional mexicano anotó con la zurda tras una de las pocas jugadas de ataque logradas por el AZ en la primera parte.

«Fue un buen gol. Chávez definió bien y Daal le puso bien el balón al pie», señala Jansen.