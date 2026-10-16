Carlo Ancelotti, extécnico del Real Madrid y actual seleccionador de Brasil, volvió a generar inquietud en el Barcelona dirigido por Hansi Flick, después de que la Federación Brasileña anunciara una nueva gira de la selección durante el parón internacional de noviembre, en medio del temor a que los jugadores del conjunto catalán sufran nuevas lesiones.

La lesión muscular de Raphinha durante su participación con Brasil en el amistoso ante Australia fue una de las noticias más negativas para el Barcelona, que está ofreciendo un nivel destacado gracias a su estilo ofensivo.

El extremo brasileño abandonó el campo al final de la primera mitad, en un encuentro que terminó con victoria de su selección por 4-2, después de haber marcado un gol de penalti.

El Barcelona se vio afectado por la ausencia de Raphinha en sus dos últimos partidos, ya que no pudo contar con él en la victoria por 3-0 ante el Getafe en LaLiga ni en el triunfo por 1-4 ante el Galatasaray en Estambul, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League.

El programa de la selección brasileña durante el último parón generó críticas, después de disputar dos partidos ante Australia antes de viajar a Calcuta para enfrentarse a la India, en una gira considerada de escaso valor deportivo en comparación con la carga que impuso a los jugadores.

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Ancelotti no sacó un gran provecho de estos encuentros, salvo el seguimiento de algunos talentos jóvenes candidatos a participar en el proyecto olímpico, entre ellos Arthur Dias, defensa del Athletico Paranaense, que despierta el interés del Barcelona de cara al mercado de invierno.

Y mientras el Barcelona aún no se ha recuperado de las consecuencias de la lesión de Raphinha, Ancelotti se prepara para volver a la competición internacional, ya que la Federación Brasileña anunció que el técnico italiano dará a conocer la lista de la selección para el próximo parón el jueves 29 de octubre.

La selección brasileña tiene previsto disputar dos amistosos en Singapur, donde se enfrentará a Japón el 14 de noviembre, antes de medirse a la selección singapurense el día 17 del mismo mes, en el Estadio Nacional, con capacidad para unos 55.000 espectadores.

El duelo ante Japón supondrá un nuevo enfrentamiento entre ambas selecciones tras su cruce en los octavos de final del último Mundial, mientras que el segundo partido será el primer encuentro entre las selecciones absolutas de Brasil y Singapur.

La Federación Brasileña defendió la elección de este destino y explicó en un comunicado que la designación de los partidos se hizo teniendo en cuenta el calendario internacional, ya que las grandes selecciones europeas disputan partidos oficiales durante ese periodo, lo que reduce las posibilidades de acordar amistosos con selecciones del continente, una situación similar a la que se vive en África.

Con la cercanía del nuevo parón, el Barcelona sigue atento a la situación de sus internacionales, ante el temor de que se repita el escenario de la lesión de Raphinha y las ausencias determinantes que podrían derivarse en una etapa en la que el equipo busca mantener sus buenos resultados.