Ancelotti: Vinicius no está en su mejor momento ahora

El italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, envió un fuerte mensaje de apoyo a su exestrella Vinicius Junior, asegurando que las críticas que recibe en el Real Madrid no cambiarán el hecho de que es una de las figuras más destacadas del mundo.

Las declaraciones de Ancelotti llegaron durante una entrevista exclusiva concedida al periódico "Times of India", al margen de la gira amistosa que disputa la Seleçao bajo su dirección en Australia, la India y Singapur, como preparación para los próximos compromisos.

En respuesta a una pregunta sobre el descenso de nivel de Vinicius y las duras críticas que recibe en Madrid, Ancelotti dijo con confianza: "Puede que no esté en su mejor momento ahora, pero la calidad de Vinicius es indiscutible. Él ofreció, por ejemplo, una actuación magnífica en el Mundial. Como jugador, nadie puede estar en plena forma todo el tiempo".

Y añadió el veterano entrenador: "Es un jugador maravilloso, de los mejores del mundo. Estoy seguro de que estará en su mejor forma en los próximos partidos. Mi confianza en él es total".

Ancelotti reveló los rasgos de su proyecto a largo plazo con la selección brasileña, subrayando que estos partidos amistosos no son un mero espectáculo, sino un verdadero laboratorio para descubrir talentos.

Y dijo: "Estos partidos son muy útiles porque nos permiten habitualmente la oportunidad de ver a jugadores diferentes. Mi objetivo es ver a jugadores que no conozco bien, y eso me ayudará a elegir la alineación para los torneos oficiales. Tenemos una generación magnífica de jugadores que participaron en los Mundiales de 2018, 2022 y 2026".

Ancelotti explicó que la federación brasileña trabaja en construir una etapa de transición meditada, diciendo: "Estamos trabajando en construir una nueva generación de jugadores, tenemos una base sólida que adquirimos en el Mundial, y ahora nos centramos en prepararnos para la Copa América 2028 y el Mundial 2030".

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Y sobre su mecánica de trabajo y su cuerpo técnico, el entrenador italiano dio la sorpresa al decir: "Cada semana observamos a entre 60 y 70 jugadores aptos para incorporarse a la selección nacional, buscamos en todas partes: en Europa, Rusia y Arabia Saudí; los jugadores brasileños están en todas partes, y nuestra misión es no dejar ningún talento sin seguimiento".