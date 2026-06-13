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Hussein Hamdy

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Ancelotti tuitea antes del partido contra Marruecos: «Viviremos este momento con alegría y entusiasmo»

C. Ancelotti
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El saque inicial

El italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, envió un mensaje a los seguidores de la Seleção antes de enfrentarse a Marruecos en la primera jornada del Mundial 2026.

Escribió en X: «Debutar en el Mundial con Brasil es una gran responsabilidad y un honor. Lo viviremos con alegría y entusiasmo; es una etapa especial en mi carrera. ¡Vamos, Brasil!».

Brasil integra el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia.

Es su primera experiencia internacional tras brillar en los clubes, así que debutará en un Mundial.

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