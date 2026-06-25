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Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Ancelotti rompe una maldición italiana en el Mundial que duraba 16 años

Escocia vs Brazil
Escocia
Brazil
World Cup
Brazil vs Por anunciarse
C. Ancelotti
Italia
Escocia
Brasil
EE. UU.
Italia

Brasil terminó primero en el grupo.

Carlo Ancelotti ha clasificado a Brasil para los dieciseisavos del Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Escocia en la tercera jornada.

Brasil lidera el Grupo C con 7 puntos, por diferencia de goles sobre Marruecos.

Es un hito para el veterano técnico, que asumió el mando de Brasil en 2025 tras dejar el Real Madrid.

Según beIN Sports, es el primer técnico italiano en lograrlo desde Fabio Capello con Inglaterra en 2010.

Cabe recordar que la selección italiana se queda fuera del Mundial por tercera vez consecutiva.

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