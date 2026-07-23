La esperada "revolución" en el fútbol italiano sigue aguardando su verdadero arranque, después de que se complicara la tarea de completar el nuevo equipo directivo de la Federación Italiana, encabezado por el presidente Giovanni Malagò, el director deportivo Paolo Maldini y el asesor Leonardo, ante la continuidad de la búsqueda del entrenador que liderará la etapa de renovación.

En este sentido, el diario francés "L'Équipe" señaló hoy jueves que Pep Guardiola representa el mayor sueño del dúo formado por Malagò y Maldini, después de que ambos se reunieran con el exentrenador del Manchester City en Barcelona la semana pasada, mientras que la Federación Italiana sigue estudiando más de una opción para dirigir a la selección en la próxima etapa.

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Maldini declaró hoy, a su llegada a la reunión de la Liga italiana: "No tengo información que darles al respecto. Ustedes han señalado uno de nuestros objetivos, pero también hemos hablado con Ancelotti. Es importante empezar por lo mejor, y luego ver si están interesados".

El diario añadió que Carlo Ancelotti rechazó la oferta por estar vinculado a un contrato con la selección de Brasil, mientras que se espera que Guardiola defina su postura en los próximos días.

Que Guardiola asuma la dirección de la selección de Italia podría suponer una reducción considerable en su salario, tras percibir 23 millones de euros anuales en el Manchester City.

Sin embargo, Maldini insinuó que "no es una cuestión de dinero", sino que se trata de una decisión de vida, sobre todo porque el técnico catalán ha reafirmado, en más de una ocasión, su deseo de dedicar algo de tiempo a sí mismo y a su familia en Barcelona.

Otras opciones

El diario "L'Équipe" apuntó que, en caso de que Guardiola rechace la propuesta, Maldini valora mucho a Andrea Pirlo y considera que es capaz de encarnar el cambio deseado.

Pero este entusiasmo hacia Pirlo, cuyo inicio en los banquillos no fue destacado, no cuenta con el consenso dentro de la Federación Italiana.

Por el contrario, Malagò está cerca de Roberto Mancini, aunque algunos responsables no asimilaron la forma en que abandonó la selección italiana en 2023 para dirigir a Arabia Saudí, mientras que los clubes presionan por la contratación de Antonio Conte, quien no es la opción preferida de Maldini.

El diario concluyó señalando que el escenario para la elección del nuevo entrenador sigue abierto.