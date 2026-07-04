Ancelotti: «No soy tonto... y este es el único entrenador capacitado para aconsejarme»

El italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, ha respondido a las críticas sobre sus capacidades como entrenador en la Copa del Mundo 2026.

Según el diario británico «Mirror», reaccionó tras la ajustada victoria 2-1 sobre Japón, que le dio el pase a octavos.

La Canarinha remontó con goles de Casemiro y Gabriel Martinelli en la segunda parte.

En redes sociales algunos seguidores criticaron la «rigidez» y la «falta de peligro» del equipo, y advirtieron que ese estilo podría costarle la eliminación.

Ancelotti, conocido por su serenidad —le llaman «El Padrino»—, apenas pierde los estribos y sus equipos casi nunca pierden.

Sin embargo, se mostró molesto cuando se le preguntó por su capacidad para sacar lo mejor de la selección brasileña, llena de talento pero irregular.

Ancelotti, cuyo equipo se prepara para un partido decisivo contra Noruega en octavos de final en Nueva York, afirmó: «En Italia se dice que todos los hombres quieren ser entrenadores y todas las mujeres, arquitectas».

Y añadió: «No sé si entiendo de fútbol, pero nadie tiene derecho a juzgarme. Lo único seguro es que he dirigido más de 1.400 partidos».

Y añadió: «Quizá eso no basta para entender el fútbol, pero es mucha experiencia. Solo hay una persona que ha dirigido más partidos que yo: Alex Ferguson, con más de 2.000».

Y añadió: «Acepto consejos de todos, pero solo Alex Ferguson puede darme lecciones».

Y cerró: «Estoy seguro al 100 % de que no soy un genio, pero igual de seguro de que no soy un tonto».