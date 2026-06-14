Ancelotti: «No jugamos bien contra Marruecos... y el Mundial no se decide en el primer partido»

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, afirmó que el Mundial no se decide en el primer partido, tras el empate ante Marruecos, y expresó su confianza en que el equipo mejorará con el avance de la competición.

En declaraciones a «Marca», Ancelotti valoró el empate y afirmó: «Estamos satisfechos con este resultado, que no es malo, y lucharemos en el próximo partido. El Mundial no se gana en el primer encuentro. La primera competición puede no salir como uno quiere, pero debemos seguir adelante y prepararnos bien para lo que viene».

Y añadió: «El objetivo es clasificarnos, superar la fase de grupos y mejorar con el tiempo. Tengo plena confianza. En el fútbol no todo sale perfecto; cuando eso pasa, hay que hacer críticas constructivas. Esto apenas comienza».

Sobre el juego, admitió: «No jugamos bien en la primera parte, pero mejoramos en la segunda. Creamos ocasiones, aunque debemos ser más precisos. El equipo luchó hasta el final y eso es lo positivo. Lo que funcionó en los amistosos no sirvió en la primera parte, así que debemos trabajar para ser más equilibrados y agresivos en ataque».

Sobre Vinicius Junior, afirmó: «Marcó un gol magnífico y puede tener un gran Mundial».

Sobre los cambios en la alineación, el técnico explicó: «Debo sacar el máximo partido a toda la plantilla; ayer dije que los titulares no terminarían el partido y los que entraron desde el banquillo lo hicieron bien».

Sobre las críticas, Ancelotti respondió: «Hay que aceptar las críticas cuando el equipo no juega bien. La alineación se eligió con cuidado, la hemos trabajado. Las críticas no son para los que empezaron, sino para el equipo, que falló en la primera parte».