Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, ha confirmado la posibilidad de que Vinícius Júnior y Neymar da Silva jueguen juntos en la delantera de la «Samba».

Así lo afirmó en la rueda de prensa previa al duelo de octavos de final del Mundial 2026 contra Noruega.

Sobre el sustituto de Lucas Paquetá, afirmó: «No tengo ningún jugador con su calidad, pero debo elegir a otro con características distintas, según el partido que queramos hacer mañana».

Sobre cómo contener a Haaland, el técnico italiano respondió: «Nos centramos en prepararnos para el partido y tendremos en cuenta las cualidades de Haaland. Todo el mundo conoce a Erling, y no tengo que explicar a mis defensas cómo juega, ellos lo conocen mejor que yo porque se han enfrentado a él en numerosas ocasiones. Nos centramos en preparar bien el partido, teniendo en cuenta las características de Haaland, ya que es un delantero muy peligroso».

Sobre el plan táctico contra Noruega, bromeó: «No revelaré la estrategia. Vinícius es un peligro constante por las bandas y en profundidad».

Sobre los favoritos, el seleccionador italiano declaró: «Noruega es un equipo difícil y bien organizado. Afrontamos el partido con confianza tras superar a Japón y queremos mejorar… Estamos preparados para cualquier circunstancia, como se vio contra Japón, cuando nos marcaron primero y el equipo no se inquietó. Se sufre porque todos los rivales son complicados».

Ancelotti descartó un plan especial contra el noruego: «No hay ningún plan contra Haaland. No tengo que explicar cómo defender o jugar contra él, ya que ambos jugadores se han enfrentado a él en numerosas ocasiones. Podemos lograr un mejor nivel de juego y una mayor consistencia en el rendimiento; el objetivo es seguir mejorando».

Sobre los puntos fuertes de Noruega, añadió: «Tienen mucha calidad ofensiva, son cohesionados y equilibrados, y también ofensivos. Es difícil lanzar transiciones rápidas porque dominan el centro del campo».

Sobre la intensidad física del partido, añadió: «El equipo está en buena forma y es fuerte, pero no creo que el encuentro se decida por lo físico, aunque también será importante».

Sobre la posible titularidad de Gabriel Martinelli, añadió: «Debemos valorarlo; no tiene las mismas cualidades defensivas que Danilo, pero es positivo contar con jugadores distintos».

Para cerrar, habló de la dupla Vinicius-Neymar: «Pueden jugar juntos y creo que lo harán».