Carlo Ancelotti aseguró que Neymar no regresará a las filas de la selección de Brasil, en el marco de la apuesta del técnico italiano por desarrollar una nueva generación de jugadores de cara al Mundial 2030.

El sitio Tribuna publicó las declaraciones de Ancelotti a la cadena CNN Brasil, donde afirmó: "Neymar merecía estar en la lista de Brasil para el Mundial 2026, gracias a sus cualidades únicas", aunque reveló que el delantero ya había tomado la decisión de no volver al fútbol internacional.

Ancelotti dijo: "Neymar merecía ir al Mundial, es insustituible, es un jugador único en su especie gracias a sus cualidades".

El técnico de Brasil considera que la Canarinha debe empezar ahora a prepararse para el futuro, prestando una mayor atención a los jugadores jóvenes.

Ancelotti se refirió concretamente a los jugadores nacidos en los años 2004, 2005 y 2006, sin dejar de seguir a los talentos más jóvenes nacidos en 2008, que aún no se han asentado a nivel del primer equipo.

Y dijo: "Tenemos jugadores jóvenes nacidos en 2008 que poseen mucha calidad; aún no participan, pero son capaces de jugar. Ahora es el momento adecuado para seguirlos, teniendo en cuenta también sus edades. Es cierto que un jugador puede rendir a un nivel muy bueno incluso a los 36 o 37 años. Pero ahora es el momento adecuado para dar prioridad a los jugadores jóvenes".

Reveló que el primer equipo ya trabaja con los seleccionadores de las categorías sub-20 y sub-17, con el fin de coordinar el proceso de desarrollo de los jugadores jóvenes a través de las distintas competiciones.

Y subrayó: "Los Juegos Olímpicos son muy importantes, al igual que la Copa América. Tenemos que seguir a estos jugadores jóvenes durante sus etapas de desarrollo, porque los objetivos del club respecto al jugador no siempre coinciden con los objetivos de la selección brasileña".

Ancelotti también aseguró que Brasil no puede depender de un único jugador excepcional, y recalcó que la fuerza colectiva debe ser la base de la nueva selección brasileña.

Y dijo: "Creo que en el fútbol moderno necesitas el juego colectivo, y no el talento individual. Por supuesto, si cuentas con un gran talento individual, tus posibilidades de ganar son mayores, pero el fútbol moderno no permite la ausencia del juego colectivo. Estamos trabajando en construir un equipo fuerte para el futuro, y no en centrarnos en un único gran talento individual".

Ancelotti también recordó la decepción que vivió Brasil en el último Mundial, calificando la eliminación de experiencia frustrante, aunque insistió en la necesidad de seguir adelante.

Y añadió: "Creo que el Mundial fue decepcionante y lo lamentamos, pero ahora tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos tiempo para preparar una nueva generación de jugadores".

Y concluyó: "Ahora aprovecharemos los partidos amistosos para ver los nuevos talentos jóvenes que produce el fútbol brasileño. Creo que Brasil debe estar entre las mejores selecciones del mundo. No lo conseguimos, y por eso tenemos que mejorar nuestros niveles para ser mejores en el próximo Mundial".

Brasil tiene previsto enfrentarse a Australia en dos partidos amistosos, los días 25 y 29 de septiembre, antes de medirse a la India el próximo 3 de octubre.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora