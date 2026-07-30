Ancelotti: ¿negociaciones con Italia? Aún no he cumplido mi misión con Brasil

Carlo Ancelotti confirmó que recibió una oferta para dirigir a la selección de su país, Italia, pero afirmó que rechazó el cargo porque sigue comprometido con la dirección de la selección de Brasil.

Paolo Maldini, director técnico de la Federación Italiana en aquel momento, quien jugó con Ancelotti y se entrenó bajo su mando desde 2001 hasta 2009 en el Milan, declaró a los periodistas la semana pasada que había contactado con Ancelotti para asumir la responsabilidad tras el fracaso de la Azzurra en clasificarse para el Mundial por tercera vez consecutiva.

Ancelotti dijo, en declaraciones a la cadena "ESPN", justificando su decisión de rechazar la oferta de Italia: "No se trata del contrato, no es esa la razón. La razón es mi compromiso con la Confederación Brasileña de Fútbol y con este país, porque este país me acogió con enorme calidez durante mi primer año".

Y añadió: "Quiero quedarme aquí. Por supuesto que le he dado las gracias a la Federación Italiana, pero quiero quedarme aquí porque creo que es correcto y justo permanecer en un país que me recibió con calidez, y en una institución que me brindó la oportunidad de trabajar".

Después de Ancelotti, Pep Guardiola, exentrenador del Manchester City, rechazó la oferta de la Federación Italiana; luego se vinieron abajo los planes de fichar a Andrea Pirlo en medio de temores políticos por un acuerdo de patrocinio con una empresa de apuestas rusa, y posteriormente se confirmó la contratación de Roberto Mancini como entrenador de la selección italiana el pasado lunes.

Ancelotti firmó un contrato para prolongar su estancia con la Confederación Brasileña de Fútbol en mayo hasta el Mundial de 2030, después de que el entrenador italiano asumiera la responsabilidad de la selección de la samba poco después de su salida del Real Madrid hace un año.

Bajo la dirección de Ancelotti, Brasil sufrió su eliminación más temprana en un Mundial desde 1990, al caer ante Noruega en los octavos de final por (2-1).

El entrenador, de 67 años, afirmó que tiene una tarea aún por cumplir con Brasil, y dijo: "El resultado del Mundial no fue bueno; he defraudado a todos, y todos nos sentimos tristes. Pero tenemos que mirar al pasado con un ojo y al futuro con el otro, porque este próximo grupo de jugadores —este país cuenta con jugadores talentosos— y podemos construir un futuro brillante".

Ancelotti se prepara para seguir adelante con una nueva plantilla, donde es probable que muchos jugadores veteranos sean reemplazados por jugadores más jóvenes, y entre ellos, Neymar, el máximo goleador histórico de la selección brasileña, quien anunció su retirada internacional.

Y añadió: "Creo que, históricamente, una generación termina y debe ser sustituida por otra; debe ser mejor que la generación anterior".

Al ser preguntado por jugadores como Alisson Becker, Casemiro, Danilo y Alex Sandro —todos ellos de 33 años o más—, Ancelotti no descartó que tengan un futuro con el equipo, pero dejó claro que se avecinan cambios.

Señaló: "Lo que pensamos es que algunos podrían incorporarse al equipo, pero tenemos que mirar hacia un nuevo ciclo, y miraremos hacia un nuevo ciclo y traeremos jugadores nuevos".

Y concluyó sus declaraciones: "Es un capítulo que está a punto de terminar. Está claro que debemos darles las gracias a todos, y siento mucho cariño por todos ellos".