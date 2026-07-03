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Ancelotti lo confirma: Neymar no está contento y lo ocurrido ante Japón es un mensaje para Noruega

C. Ancelotti
Neymar
Brazil
World Cup
Brazil vs Noruega
Noruega
Italia
Brasil
Noruega
EE. UU.

La estrella de la Seleção no tiene asegurada una plaza en el once inicial

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, elogió la profesionalidad de Neymar pese a su frustración por no ser titular.

En una entrevista con el diario brasileño «Folha de São Paulo», Ancelotti recordó que su meta desde que llegó es llevar a la «Seleção» lo más lejos posible en el Mundial y destacó que ya encontró el once titular, donde Neymar no tiene un lugar fijo.

El técnico italiano afirmó: «Neymar no está contento por no jugar, lo cual es normal, pero se está comportando muy bien... Entrena de forma excelente, muestra un gran respeto, es simpático y querido por todos sus compañeros». 

Y añadió: «Neymar es una figura importante dentro del equipo por su talento excepcional y su gran humildad. Estoy muy contento con él, y está claro que quiere jugar, como siempre ha hecho».

Neymar no jugó contra Japón, pero Ancelotti no descarta usarlo en la prórroga y asegura que está en plena forma. 

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Brazil crest
Brazil
BRA
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Noruega
NOR

Y añadió: «Neymar puede jugar los 90 minutos sin ningún problema; se toma la situación con calma y trabaja duro cada día para recuperar su puesto, y el cuerpo técnico está muy contento con su compromiso».

Mensaje de advertencia a Noruega

Antes del cruce eliminatorio con Noruega, recordó que el empate ante Japón mostró la lucha de Brasil. 

Y subrayó: «Para mí, el partido nunca se acaba… Cuando Martinelli marcó contra Japón aún quedaban minutos y no lo celebré, porque he vivido situaciones similares en las que creía que el partido estaba decidido y luego todo cambió».

Y añadió: «En esta fase del torneo todos los partidos son difíciles; las eliminatorias no se deciden solo por aspectos técnicos y tácticos, sino que los factores mentales también son clave». 

Y cerró hablando del próximo rival: «Noruega es un equipo fuerte con jugadores excepcionales; Haaland es uno de los mejores del mundo. Será un partido difícil, pero confiamos en nuestra capacidad para ofrecer una gran actuación».

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