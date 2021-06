Ancelotti: "La exigencia del Real Madrid es jugar un fútbol ofensivo"

El técnico italiano explica cómo quiere que sea el estilo de juego de su Real Madrid y los motivos de su vuelta al banquillo blanco.

Carlo Ancelotti vive sus primeras horas en el Real Madrid tras su fichaje exprés. Después de la presentación oficial y una rueda de prensa bastante "plácida" habló en la web del club blanco.

“La exigencia de este club es jugar un fútbol ofensivo, espectacular, de calidad e intenso. Es lo mismo y no ha cambiado nada”, señala Ancelotti. El técnico elogia a su nuevo equipo afirmando que “el Real Madrid es el equipo con más prestigio del mundo y voy a poner toda la energía para que llegue a lo más alto posible”, añadió el italiano.

Feliz de volver al Real Madrid

El técnico italiano señaló que “estoy muy feliz de volver aquí. Tengo recuerdos fantásticos del periodo que pasé, logramos muchos éxitos en dos años. Es muy importante porque vuelvo a mi casa. Tengo mucha ilusión y voy a poner toda la energía posible para que el Real Madrid llegue a lo más alto posible”.

Más experimentado y con el recuerdo del Castilla, nucleo del Madrid

Carletto aseguró que "vuelvo con más experiencia, conozco muy bien el Real Madrid, a la plantilla y con algún jugador me he encontrado en el pasado. Lo vamos a hacer bien”. Pese a ello mando un mensaje claro a la plantilla, algo parecido a lo que señaló en la presentación sobre los jugadores que quieren quedarse en el equipo. “Un entrenador solo no puede ganar. La manera de ganar es con la combinación entre entrenador, jugador y club. Creo que la experiencia es muy importante, pero la juventud también lo es porque es entusiasmo y pasión a la hora de hacer las cosas. Cuando vine la primera vez llegaron cuatro jugadores del Castilla y esta mezcla entre juventud y experiencia nos ha dado muchos éxitos en el pasado y también ahora”.