El entrenador italiano Carlo Ancelotti cargó contra el árbitro del partido amistoso que la selección de Brasil perdió este sábado ante Japón por 2-3, al considerar que sus decisiones influyeron en el resultado del encuentro y al afirmar que no contaba con la experiencia necesaria para dirigir un duelo de este nivel.
Según el diario español "Marca", Ancelotti, que fue expulsado durante la derrota ante Japón, explicó los motivos por los que recibió la tarjeta roja y también criticó la actuación del cuerpo arbitral que dirigió el partido amistoso.
El técnico italiano fue expulsado en el tiempo de descuento, al mismo tiempo que la expulsión de Raphinha, tras el tercer gol de Japón, después de que la selección brasileña reclamara una posible falta contra João Gomes durante la jugada que acabó en el gol.
Ancelotti declaró durante la rueda de prensa: "El árbitro me dijo que no pude controlar los banquillos, y por eso me mostró la tarjeta roja".
Y añadió: "En cuanto al resultado, creo que ofrecimos un buen rendimiento durante 70 minutos, que es a lo que queremos llegar. Dentro de la prueba que buscábamos realizar, nos volvimos más vulnerables en defensa, porque queríamos presionar más en las zonas de ataque".
El técnico italiano continuó con su análisis del partido diciendo: "Creo que el análisis del encuentro indica que no empezamos bien, no tuvimos la cobertura defensiva necesaria y nos faltó equilibrio. El equipo dejaba de jugar porque creía que el árbitro iba a pitar faltas".
Y prosiguió: "Logramos marcar dos goles y conseguir el empate, y pudimos haber ganado en los últimos minutos con Endrick. Es una lástima que el partido terminara con este resultado".
Agregó: "Hay muchos aspectos positivos, además de que algunos jugadores debutaron. Mostramos buena calidad, pero el resultado se vio afectado por la actuación del árbitro, que no pitaba las faltas".
Ancelotti matizó: "Aun así, no quiero cargarle toda la responsabilidad a él. Es un partido de alto nivel, y no tenía la experiencia necesaria para dirigir un encuentro de este tipo".
Y a pesar de la derrota, el técnico italiano consideró que la selección brasileña sacó algunos réditos, en su afán por desarrollar a los jugadores que tuvieron la oportunidad de participar durante el periodo actual, antes de disputar otro encuentro ante Singapur en el presente parón internacional.
Ancelotti dijo: "El objetivo es desarrollar a los jugadores que participan. Tenemos jugadores nuevos que se incorporaron durante este periodo. Ayer dije que estoy contento con los jóvenes, y en marzo trabajaremos para reducir un poco el tamaño del grupo".
Y cerró sus declaraciones diciendo: "Estoy satisfecho con lo que ofrecimos dentro del campo. El inicio no fue bueno, pero después actuamos bien, logramos empatar y luego intentamos ganar".
Ver perfil del autor
Comencé mi trayectoria en el mundo del periodismo en 2012 a través del periódico egipcio Al Tahrir, donde inicialmente me especialicé en política local antes de orientarme hacia el ámbito deportivo a partir de 2014, también en Al Tahrir. Posteriormente, pasé a escribir para los diarios Al Fariq y Al Maqal.
Tras especializarme en la cobertura del fútbol local en Egipto, inicié mi camino en el fútbol internacional a través de Al Ain Sports en 2018 durante seis meses, antes de cumplir el sueño de unirme al equipo de Kooora, el mayor sitio deportivo a nivel mundial, para continuar persiguiendo mi pasión por el fútbol europeo desde los inicios de este siglo.
Siento pasión por el fútbol internacional desde el Mundial de 1998, pero mi verdadera historia de amor con el fútbol europeo comenzó con el seguimiento de la Liga de Campeones a principios de este siglo, lo que me llevó a vincularme especialmente con el fútbol italiano, en particular con el AC Milan, club al que decidí apoyar sin dudarlo desde el primer partido que vi. A pesar de haber admirado en algunas etapas de mi juventud a equipos como Arsenal, Barcelona y Manchester United, el conjunto rossonero ha ocupado un lugar especial en mi corazón hasta el día de hoy.
Estoy especializado en la traducción de noticias internacionales, lo que alimenta mi pasión por seguir los entresijos de los fichajes y los acontecimientos ocultos dentro de los vestuarios que publican los medios internacionales.
En cuanto a mi once ideal histórico, coloco a Gianluigi Buffon en la portería. Por delante, una línea defensiva compuesta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta y Cafú. En el centro del campo, confío en el trío formado por Clarence Seedorf, Luka Modrić y Zinedine Zidane. En ataque, incluyo a mi leyenda Ricardo Kaká junto a Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović.
Durante mi trabajo en Kooora, he publicado numerosos reportajes, historias y análisis, entre los que destacan:
Luka Modrić: el guerrero que se negó a jugar a medias
Rodrygo: de niño de la remontada a hombre enigmático en el proyecto de Alonso
Kroos: el presente ausente en el Mundial de Clubes
Historia de Kooora: la sorpresa de Cristiano Ronaldo que llenó de entusiasmo a Ferguson