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El entrenador italiano Carlo Ancelotti cargó contra el árbitro del partido amistoso que la selección de Brasil perdió este sábado ante Japón por 2-3, al considerar que sus decisiones influyeron en el resultado del encuentro y al afirmar que no contaba con la experiencia necesaria para dirigir un duelo de este nivel.

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Según el diario español "Marca", Ancelotti, que fue expulsado durante la derrota ante Japón, explicó los motivos por los que recibió la tarjeta roja y también criticó la actuación del cuerpo arbitral que dirigió el partido amistoso.

El técnico italiano fue expulsado en el tiempo de descuento, al mismo tiempo que la expulsión de Raphinha, tras el tercer gol de Japón, después de que la selección brasileña reclamara una posible falta contra João Gomes durante la jugada que acabó en el gol.

Ancelotti declaró durante la rueda de prensa: "El árbitro me dijo que no pude controlar los banquillos, y por eso me mostró la tarjeta roja".

Y añadió: "En cuanto al resultado, creo que ofrecimos un buen rendimiento durante 70 minutos, que es a lo que queremos llegar. Dentro de la prueba que buscábamos realizar, nos volvimos más vulnerables en defensa, porque queríamos presionar más en las zonas de ataque".

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El técnico italiano continuó con su análisis del partido diciendo: "Creo que el análisis del encuentro indica que no empezamos bien, no tuvimos la cobertura defensiva necesaria y nos faltó equilibrio. El equipo dejaba de jugar porque creía que el árbitro iba a pitar faltas".

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Y prosiguió: "Logramos marcar dos goles y conseguir el empate, y pudimos haber ganado en los últimos minutos con Endrick. Es una lástima que el partido terminara con este resultado".

Agregó: "Hay muchos aspectos positivos, además de que algunos jugadores debutaron. Mostramos buena calidad, pero el resultado se vio afectado por la actuación del árbitro, que no pitaba las faltas".

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Ancelotti matizó: "Aun así, no quiero cargarle toda la responsabilidad a él. Es un partido de alto nivel, y no tenía la experiencia necesaria para dirigir un encuentro de este tipo".

Y a pesar de la derrota, el técnico italiano consideró que la selección brasileña sacó algunos réditos, en su afán por desarrollar a los jugadores que tuvieron la oportunidad de participar durante el periodo actual, antes de disputar otro encuentro ante Singapur en el presente parón internacional.

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Ancelotti dijo: "El objetivo es desarrollar a los jugadores que participan. Tenemos jugadores nuevos que se incorporaron durante este periodo. Ayer dije que estoy contento con los jóvenes, y en marzo trabajaremos para reducir un poco el tamaño del grupo".

Y cerró sus declaraciones diciendo: "Estoy satisfecho con lo que ofrecimos dentro del campo. El inicio no fue bueno, pero después actuamos bien, logramos empatar y luego intentamos ganar".