Ancelotti: "Haaland es un gran jugador pero me quedo con mi plantilla, que me ha llevado a la final"

Carlo Ancelotti ha comparecido este miércoles ante los medios en la precia de la antepenúltima jornada de LaLiga 2021-2022 en la que el Real Madrid recibe al Levante en el Santiago Bernabéu.

Rotaciones: "Mañana es un partido que tenemos que jugar bien. El objetivo es el mismo, mantener un buen ritmo, jugarlo bien y ganarlo".

Haaland, al City: "Puf, no me gusta mucho hablar de esto. Es un gran jugador, el City es un gran club... Me quedo con mi plantilla, que me ha llevado a disfrutar de otra final de Champions".

Fichajes: "Tenemos tiempo a hablar de esto después de la final. Hoy no quiero comentarlo. No es el momento. Entiendo que no tenéis muchos argumentos, pero hablar del mercado y del futuro no me parece correcto. No quiero hablar del mercado, sino del partido de mañana, en el que vuelven Courtois, Vinicius, Benzema... Tenemos que preparar el partido de mañana. No es el día de hablar de los nuevos, de los presuntos nuevos, fichajes del Madrid".

Cambio de banda de Vinicus: "Se encuentra muy bien por la banda izquierda, lo ha hecho muy bien. Lo que puede mejorar no es cambiándole de banda, sino en sus movimientos sin balón, no sólo en el uno contra uno".

Prepración de la final: "El tiempo que hemos dedicado estos días tras el derbi es sólo para el partido de mañana. Es importante darle minutos a los que no han jugado contra el Atlético y después tenemos otro partido el domingo. No estamos preparando la final. Estamos también recuperando a los jugadores que no están listos y que creemos que lo estarán ante el Betis".

Séptima final de Champions para Pintus: "Antonio es un gran profesional, uno de los mejores que he tenido. Tiene mucha experiencia en preparar este tipo de partidos. Creo que hemos combinado bien el trabajo físico con el técnico-táctico. Tenemos una relación entre amigos. Es una persona humilde y, sobre todo, un gran profesional: muy serio, centrado en los pequeños detalles... Los jugadores tienen mucha confianza en él".

Los peros a su Liga: "Ha sido fantástica, merecida en todos los sentidos porque hemos sido más contundentes y eficaces que los otros. No hay mucho que decir. Empezamos bien, tuvimos dos momentos de dificultades, contra el Espanyol y contra el Barcelona, pero desde ahí el equipo siempre compitió y luchó. No hay nadie que pueda decir que no es merecida en todos los sentidos. No hay 'pero'".

Análisis del Liverpool en el partido de ayer: "Las dos cosas. Más como analista que como aficionado. Conocemos muy bien al Liverpool. Le conozco muy bien porque hace cuatro años que nos hemos enfrentado a ellos al menos dos veces, con el Nápoles, con el Everton, incluso en amistosos... Ellos también me conocen muy bien a mí y al Real Madrid. Para este partido no hay secretos. Lo vamos a preparar bien, con la máxima tranquilidad".

Evitar lesiones: "Burbuja no. Si pierdes la competitividad no lo vas a hacer bien en la Champions. Hay que meter a los jugadores para que estén al 100%. Es la única razón por la que cambié un poco al equipo contra el Atlético y lo voy a hacer mañana. Siempre se ha hablado de que no rotaba y ahora que roto nadie está contento".

Rodrygo: "Es una cuestión de tiempo. Va a progresar, crecer y mejorar. Tiene mucho talento, es muy inteligente, muy humilde. Va a ser cuestión de tiempo. No sé cuándo, pero esta temporada desde el principio hasta el final ya ha mejorado, ha marcado la diferencia en partidos muy importantes. Sólo tiene que esperar un poco. No sé cuánto pero no me importa, sólo me importa que tenemos la suerte de tener un jugador como él".

Lisci, entrenador del Levante: "No le conozco personalmente. He visto a su equipo jugar y el Levante ha mejorado desde su llegada, ha sacado muchos tiempos, juega con mucho coraje y personalidad. Tengo muchas ganas de conocerle mañana".

Muchas peticiones de entradas para la final: "El primer motivo es porque nadie pensaba que este año el Real Madrid pudiera llegar a la final de Champions. Esto es lo que crea ilusión y felicidad en los aficionados.

Su relación con los jugadores: "Ninguno me ha creado problemas. En el pasado me ocurrió cuando le decía a alguien alguno que descansara: sin decir nombre, lo ponía en el banquillo y me ponía mala cara. Hoy, sin poner nombres tampoco, pero a jugadores que han ganado cuatro Champions, les he dicho que descansen y no ha habido problemas. Esta es la diferencia del Real Madrid. Y por esto digo que ha sido una temporada sencilla. La dificultad para el entrenado es la capacidad de tener a toda la plantilla motivada".