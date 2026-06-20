Ancelotti: «Escocia complicó a Marruecos y la clasificación de Konya no está asegurada»

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, evitó confirmar que mantendrá a Matheus Cunha como delantero centro pese a su doblete ante Haití.

La Seleção venció 3-0 a Haití en la madrugada del sábado, en la segunda jornada del Grupo C del Mundial.

Cunha partió de titular en lugar de Igor Thiago, después de ingresar como suplente en el minuto 61 del debut ante Marruecos (1-1).

En la víspera del duelo contra Haití, el técnico italiano respondió con un breve «Quizá» al ser consultado sobre la posibilidad de mantenerlo como delantero centro.

Añadió: «La posición de Konia fue excelente para desequilibrar a la defensa; sus pases en profundidad fueron magníficos y su ubicación le hizo eficaz en ataque».

Añadió: «Es una opción; lo hablamos ayer. No quiero una identidad táctica fija y quizá hagamos cambios en el próximo partido».

Brasil lidera el grupo con cuatro puntos, uno más que Marruecos, tras la victoria de los Leones del Atlas sobre Escocia (1-0) el viernes.

Escocia jugará el miércoles en Miami buscando mantenerse en el torneo, aunque Ancelotti insiste en que su foco está en los objetivos de Brasil.

A este respecto, Ancelotti declaró: «No pensamos en eliminar a Escocia, sino en ofrecer un buen rendimiento y mejorar nuestro nivel, y analizaremos el partido».

Ancelotti concluyó: «Clasificarnos como primeros de grupo sería clave para el futuro, por lo que queremos prepararnos bien para ese enfrentamiento. Escocia tiene sus características y puntos fuertes, y puede crear problemas; hoy ha puesto en aprietos a Marruecos, y por eso debemos centrarnos en el partido, mantener la calma y la serenidad, y seguir trabajando para evolucionar y mejorar».