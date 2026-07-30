Ancelotti, en una confesión sorprendente: nos despedimos del Mundial por una pausa de hidratación

El italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, considera que la Canarinha se despidió del Mundial 2026 por culpa de la pausa de hidratación en el segundo tiempo del partido ante Noruega.

Brasil se despidió del Mundial en los octavos de final, tras la derrota ante Noruega (2-1), prolongando el guion de fracaso de la Verdeamarela en la conquista del título mundial, ausente del país desde 2002.

El técnico italiano reconoció que quizás se equivocó al valorar el desarrollo del partido en aquel momento (la pausa de hidratación), al creer que la selección brasileña había perdido el control del encuentro y, por ello, decidió realizar un cambio.

Ancelotti afirmó en una entrevista con la cadena "ESPN": "En general, creo que el trabajo realizado durante un año fue excelente. Desde el punto de vista logístico, la selección brasileña estuvo muy organizada en lo que respecta al hotel, el estadio y el campo de entrenamiento. Creo que el rendimiento de los jugadores a lo largo del año fue positivo. También creo que los 26 jugadores que fueron convocados eran los más idóneos para estar allí".

Y añadió: "Resulta que tenemos que tener en cuenta que el plan que se preparó el año pasado cambió un poco a causa de las lesiones, porque sufrimos muchas lesiones en el periodo entre marzo y el Mundial: se lesionó Militão, y Rodrygo, y luego Estêvão, y Wesley se lesionó antes del Mundial, y durante el Mundial se lesionó Raphinha. Así que el plan cambió un poco".

Y prosiguió: "Pero creo que perdimos el Mundial durante la pausa de hidratación ante Noruega. ¿Por qué? Porque el equipo tenía el control del desarrollo del partido hasta aquel momento".

Y continuó: "También es cierto que Noruega tuvo la posesión del balón, y la tuvo mucho en su propio campo... Noruega jugó con el mismo estilo ante Inglaterra. Controlaron el partido, pero al final pudieron ganar a Inglaterra".

El técnico italiano señaló: "Quizás ahí estuvo mi error, pues pensé que el equipo había perdido el control del partido cuando no era así. Hice algunos cambios en la alineación, y luego nos enfrentamos al problema del gol de Erling Haaland. Y en un Mundial, cuando te marcan un gol en el minuto treinta (del segundo tiempo), es muy difícil remontar. Pero tuvimos la oportunidad de remontar".

Ancelotti recibió duras críticas por su decisión de dar entrada a Neymar en los últimos minutos del partido, algo que se dijo que "desequilibró" al equipo. Sin embargo, el técnico no siente ningún arrepentimiento por ello.

El exentrenador del Real Madrid dijo: "No, cuando Neymar entró en aquel momento, saqué a Ryan y metí a Endrick como extremo derecho, pensando que Neymar era capaz de fabricar un gol, o de mostrar sus habilidades en aquel momento, en el minuto 70. Esto es lo que tenía intención de hacer contra Japón".

Y prosiguió: "Pero ¿por qué di entrada a Gabriel Martinelli contra Japón? Porque el equipo tenía el control total del partido. Japón se limitó a los contragolpes. El objetivo no era marcar un gol, sino que pensaba en dar entrada a Neymar en la prórroga contra Japón".

Y agregó: "Di entrada a Neymar un poco pronto para recuperar el control del partido. Luego también tienes que pensar en las decisiones que debes tomar... Escuché a (Thomas) Tuchel decir que recibió duras críticas, y la verdad es que tienes que tomar una decisión muy difícil. Es un momento cargado de tensión, y no siempre aciertas en él".

Y concluyó sus declaraciones: "Creo que había que dar entrada a Neymar, tenía que entrar en aquel momento porque estaba rindiendo bien, se había entrenado bien y se había preparado bien. Me gustó su espíritu deportivo. Creo que ayudó al equipo. Pero, con su entrada, no había necesidad de cambiar la estructura del equipo".