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AncelottiGetty Images
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Ancelotti convoca a un nuevo jugador antes de los partidos ante Australia e India

Australia vs Brazil
Australia
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C. Ancelotti
Vanderson
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Italia

Carlo sigue probando diferentes opciones

 Tras la eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 a manos de Noruega, el director técnico Carlo Ancelotti continúa con el proceso de reconstrucción del equipo con una alineación notablemente renovada.

 El técnico italiano, que aspira a iniciar una nueva era para la Seleçao, ha convocado a varias caras nuevas para disputar los dos próximos partidos internacionales ante Australia e India.

El sitio Foot Mercato señaló: "Las últimas noticias apuntan a la incorporación de Vanderson a la selección brasileña".

Podéis debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

 Ancelotti convocó al lateral izquierdo del Mónaco para reemplazar a Wesley (Roma), lesionado y no disponible para los dos amistosos.

 Es otra oportunidad para el jugador del Mónaco de demostrar su valía bajo la dirección del técnico italiano, que sigue probando distintas opciones para construir su nuevo equipo brasileño.



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