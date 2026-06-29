Ancelotti: «Casemiro no necesita lecciones... y estaba seguro de que marcaría el gol decisivo»

El italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, celebró la agónica victoria 2-1 sobre Japón el lunes en Houston, en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

La Canarinha remontó un 0-1 y ganó 2-1 con un gol en el minuto 6 del descuento, avanzando a octavos tras un vibrante encuentro.

En la rueda de prensa posterior, Ancelotti declaró: «Creo que hemos jugado un partido completo. Japón salió con mucha fuerza y nos costó, pero en la segunda parte superamos gran parte de esos problemas. Realizamos muchos pases hacia adelante y, aunque al principio no encontrábamos espacios, lo resolvimos tras el descanso».

Reconoció que Brasil buscó superioridad numérica en el centro del campo, aunque el férreo marcaje japonés se lo impidió, y explicó que sus cambios buscaban ofrecer más opciones de pase.

Concluyó: «Japón es un equipo muy organizado y peligroso. Estuvo cerca de ganar y tiene gran fuerza física y técnica».

En defensa de Casemiro

Sobre el primer gol japonés, rechazó culpar a Casemiro: «No he hablado con él del gol, hace su trabajo de la mejor manera. Todos cometemos errores y, en mi opinión, no erró en esa jugada».

Además, recordó que las dificultades son normales en el fútbol actual: «Hoy no hay partidos fáciles y lo de Japón no fue la excepción».

Neymar estuvo a punto de entrar.

Ancelotti admitió que pensaba incluir a Neymar si el partido llegaba a la prórroga y añadió: «Pensaba usar a Neymar en la prórroga. Sabíamos que sería difícil, sobre todo en eliminatoria ante un rival en racha. Confiaba en nuestra capacidad de marcar, pero lo más importante era mantener la organización, y el equipo lo hizo muy bien».

Elogió a Gabriel Martinelli y destacó: «Es un jugador muy intenso, capaz de cambiar el partido». Su presión fue excelente, jugó con amplitud junto a Vinicius y los dos estuvieron muy fuertes».

Casemiro, un líder que no necesita lecciones

El técnico cerró elogiando de nuevo al capitán del centro del campo brasileño: «Nadie puede enseñarle a Casemiro a jugar al fútbol. Es un auténtico líder con grandes cualidades de cara a la portería».

Y añadió: «No solo estuvo magnífico porque marcó el gol de la victoria, sino porque es un gran jugador por naturaleza, ha marcado muchos goles en la Premier League y siempre es capaz de crear peligro ante la portería, como hemos visto hoy».

En octavos, Brasil se medirá al ganador del Noruega-Costa de Marfil.