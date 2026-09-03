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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Ancelotti aparece en el entrenamiento del Real Madrid: ¿cuál es el motivo?

Real Betis vs Real Madrid
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Mourinho dio la bienvenida al entrenador italiano

El italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, apareció este jueves en Valdebebas, donde el Real Madrid preparaba el partido contra el Real Betis, previsto para mañana viernes dentro de la competición de LaLiga.

Según el diario "Marca", el técnico italiano recibió a los jugadores del equipo antes del inicio de los entrenamientos y dedicó un saludo especial a Endrick, Rodrygo y Militão, a quienes siguió de cerca durante sus sesiones, ya que se entrenaron por separado del grupo para completar su periodo de recuperación.

No fue una visita pasajera. Los tres jugadores son pilares fundamentales de la selección brasileña, dirigida por el propio Ancelotti, y por ello el entrenador quiso comprobar personalmente su estado físico pocas semanas antes del próximo parón internacional.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora".

 En el último Mundial, donde Brasil quedó eliminada en octavos de final a manos de Noruega, el técnico italiano no tuvo más remedio que apoyarse en Endrick, ya que Rodrygo y Militão sufrían lesiones de larga duración cuyos efectos aún persisten.

Mourinho no dudó en dar la bienvenida a Ancelotti y lo acompañó por el campo de entrenamiento para saludar a los jugadores.

La relación entre Ancelotti y el Real Madrid, dirigido por Mourinho, va más allá de un simple vínculo institucional. Hace dos semanas, el propio técnico portugués aludió a su homólogo italiano cuando le preguntaron por Endrick en una rueda de prensa, insinuando la excelente relación que los une.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora".

Mourinho subrayó la amistad que ahora facilita una comunicación fluida entre el club y la selección brasileña.



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