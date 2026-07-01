Anass Salah-Eddine rechaza la oferta del PSV y apuesta por una aventura en el extranjero

Anass Salah-Eddine se va al AS Roma, según el experto en el PSV Rik Elfrink.

El AS Roma lo fichó al FC Twente en el mercado de invierno 2024/25 por 8,5 millones de euros.

Allí no convenció, así que el PSV lo fichó cedido. En Eindhoven jugó 25 partidos.

Entre septiembre y diciembre fue titular y dejó muy buena impresión. Al final de la temporada levantó el trofeo de la Eredivisie.

El PSV contaba con una opción de compra de ocho millones de euros por el internacional marroquí, que ha disputado doce partidos con su selección, pero no la ejercerá.

Según Elfrink, el jugador quiere aprovechar su oportunidad en la Roma; si no lo logra, buscará otro destino.