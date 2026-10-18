Un experto en arbitraje español dio su opinión sobre algunas de las jugadas del partido entre el Real Madrid y el Sevilla disputado este domingo, en el marco de LaLiga.

El encuentro vivió una gran polémica arbitral, pero hubo un problema evidente para todos: la mala calidad de la realización televisiva y la ausencia de repeticiones claras de algunas de las acciones controvertidas.

Iturralde González, experto en arbitraje del diario "As" y de la radio "Cadena SER", se quejó de la falta de imágenes claras en la acción en la que los jugadores del Sevilla reclamaron la expulsión de Arda Güler en el minuto 22.

Y dijo: "Le veo que estira el brazo, pero no puedes ver que le impacta en la cara porque las imágenes son muy malas. Es una pena: si somos la mejor liga del mundo, el nivel de calidad de la repetición no debería ser así".

La situación se repitió en otras jugadas: antes del gol de Mbappé en el minuto 37, que fue el segundo del Real Madrid, el Sevilla reclamó una falta de Konaté sobre Rubén Vargas al inicio de la jugada.

Una vez más, no hubo una repetición clara, algo de lo que se quejó Iturralde al decir: "Es una falta en el centro del campo. Si hubiera sido falta, habría sido tarjeta roja, porque Ori se quedaba solo ante el portero".

Y continuó, enfadado: "Pero esto no puede repetirse, imágenes tan malas en un estadio de categoría cinco estrellas dotado de 32 cámaras. Esto no es digno de la mejor liga del mundo".

Y se preguntó: "¿Son estas las imágenes que van a ofrecer en la final del Mundial que queremos en 2030?"

España compite con Marruecos por albergar la final del Mundial 2030, cuya organización comparte también Portugal.

¿Mereció Endrick un penalti?

En la segunda mitad, concretamente en el minuto 52, Endrick reclamó haber sufrido una agresión de uno de los jugadores rivales dentro del área, concretamente que recibió un golpe de Castrín en la cara.

La repetición mostró la existencia de dos contactos, aunque leves. Iturralde, por su parte, lo descartó al decir: "Es fútbol, no es nada".

En el minuto 61, el árbitro Busquets Ferrer señaló un penalti a favor de Mbappé por una falta cometida por Castrín sobre el jugador francés.

El árbitro vio la acción con claridad a primera vista, y el videoarbitraje (VAR) no intervino para anular su decisión.

Iturralde comentó, dándole la razón a Busquets: "Ha venido por detrás y le ha dado en la pierna. Esto es lo que en el rugby se llama placar a los franceses".