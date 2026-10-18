Un experto en arbitraje español dio su opinión sobre algunas de las acciones del partido entre Real Madrid y Sevilla que se disputó este domingo, en LaLiga.

El encuentro vivió una gran polémica arbitral, pero hubo un problema evidente para todos: la mala calidad de la retransmisión televisiva y la ausencia de repeticiones claras en algunas de las jugadas polémicas.

Iturralde González, experto en arbitraje del diario "AS" y de la radio "Cadena SER", se quejó de la falta de imágenes claras en la acción en la que los jugadores del Sevilla reclamaron la expulsión de Arda Güler en el minuto 22.

Dijo: "Le veo estirar el brazo, pero no puedes ver que le impacta en la cara porque las imágenes son muy malas. Es una pena: si somos la mejor liga del mundo, el nivel de calidad de la repetición no debería ser así".

La situación se repitió en otras acciones. Antes del gol de Mbappé en el minuto 37, que fue el segundo del Real Madrid, el Sevilla reclamó una falta de Konaté sobre Rubén Vargas Oso al inicio de la jugada.

Y una vez más no hubo una repetición clara, algo de lo que se quejó Iturralde: "Es falta en el centro del campo. Si fuera falta, sería tarjeta roja, porque Oso se quedaba solo ante el portero".

Y continuó, enfadado: "Pero esto no puede volver a pasar, imágenes tan malas en un estadio de categoría cinco estrellas y dotado de 32 cámaras. Esto no es digno de la mejor liga del mundo".

Y se preguntó: "¿Son estas las imágenes que van a ofrecer en la final del Mundial que queremos en el año 2030?"

España compite con Marruecos por albergar la final del Mundial 2030, que también coorganiza Portugal.

¿Mereció Endrick un penalti?

En la segunda mitad, concretamente en el minuto 52, Endrick reclamó que había sido agredido por un jugador rival dentro del área, concretamente que recibió un golpe de Castrín en la cara.

La repetición mostró la existencia de dos contactos, aunque leves. Iturralde, por su parte, lo descartó: "Es fútbol, no es nada".

En el minuto 61, el árbitro Busquets Ferrer señaló penalti a favor de Mbappé por una falta cometida por Castrín sobre el jugador francés.

El árbitro vio la jugada con claridad a primera vista, y el videoarbitraje (VAR) no intervino para anular su decisión.

Iturralde comentó, dándole la razón a Busquets: "Ha corrido por detrás y le ha dado en la pierna. Esto es lo que en el rugby se llama placaje a los franceses".