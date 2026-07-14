Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Analista español: Yamal inventó él mismo el penalti

Francia vs España
Francia
España
World Cup
L. Yamal
Francia
España

España avanzó a la final del Mundial al vencer 2-0 a Francia, subcampeona vigente.

Mikel Oyarzabal, de penalti, y Pedro Porro marcaron los goles.

El penalti se originó tras una acción de Lamine Yamal, que se adelantó a Lucas Digne y provocó su falta dentro del área.

En «Chiringuito Inside», con Josep Pedrerol, se analizó la acción y participó Ido Agiri.

El Diario Sport recogió sus palabras: «El gol se le atribuye a Yamal».

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
team-logo
Por anunciarse
Por anunciarse
World Cup
España crest
España
ESP
team-logo
Por anunciarse
Por anunciarse

Agüero añadió: «Fue Lamine quien inventó la jugada. El balón lo controlaba Dini, pero en una fracción de segundo Yamal decidió adelantarse en vez de esperar el choque. Magnífico».

Fran Jarido añadió que «este penalti se parece a lo que vemos en los partidos de fútbol de los barrios populares», destacando la inteligencia del jugador del Barcelona.

Sorprendió que Dini no viera tarjeta, pero el exárbitro Rafa Guerrero lo justificó: «se ajusta a las reglas».

Por tanto, no mostrar la tarjeta amarilla fue correcto: «Es solo un penalti».

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google